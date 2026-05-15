Eurovision 2026 – Τηλεθέαση: Στα ύψη ο Β’ Ημιτελικός με την Αντιγόνη – Σαρωτικά ποσοστά για την ΕΡΤ

THESTIVAL TEAM

Υψηλά ποσοστά στα νούμερα τηλεθέασης σημείωσε ο Β’ Ημιτελικός της Eurovision 2026, το βράδυ της Πέμπτης 14 Μαϊου!

Η Αντιγόνη έβαλε «φωτιά» στη σκηνή με το “Jalla” και κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου.

Όσον αφορά την τηλεθέαση, η ΕΡΤ1 σημείωσε πάρα πολύ υψηλά ποσοστά, με τον Β’ Ημιτελικό να έχει μέσο όρο 35,6% στο δυναμικό κοινό, φτάνοντας μέχρι το 42,8% στο τελευταίο τέταρτο (00:00 – 00:15).

Στο γενικό σύνολο, ο μέσος όρος του Β’ Ημιτελικού ήταν 25,6%, με το υψηλότερο ποσοστό να βρίσκεται στο 31,2% στο τέταρτο 00:00 – 00:15.

Η τηλεθέαση αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Eurovision – Β’ Ημιτελικός – 35,6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Eurovision – Β’ Ημιτελικός – 26,5%

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.

