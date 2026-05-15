Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν ξανά με σπρέι την προτομή του Γιώργου Λυγγερίδη – Δείτε εικόνες

Στόχος βανδαλισμού έγινε για μια ακόμα φορά η προτομή του αδικοχαμένου αστυνομικού, Γιώργου Λυγγερίδη, που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Άγνωστοι έγραψαν με σπρέι το γράμμα Α μέσα σε έναν κύκλο πάνω στην προτομή του Γιώργου Λυγγερίδη που βρίσκεται στο πάρκο μεταξύ των οδών Εθνικής Αμύνης και Καμβουνίων, στο κέντρο της πόλης.

Τα αποκαλυπτήρια της προτομής είχαν γίνει στις 27 Οκτωβρίου του 2025 παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η προτομή γίνεται στόχος βανδάλων. Στις 25 Απριλίου, άγνωστοι την είχαν μουτζουρώσει με σπρέι.