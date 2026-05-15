MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 18 παραβάσεις του ΚΟΚ σε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε οικισμό των Διαβατών

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες σε οικισμό των Διαβατών στη Θεσσαλονίκη για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ελέγχθηκαν συνολικά 79 άτομα και 62 οχήματα ενώ διαπιστώθηκαν 18 παραβάσεις του ΚΟΚ, βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και ακινητοποιήθηκαν 13 οχήματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη – αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, απογευματινές ώρες χθες (14-05-2026), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό των Διαβατών.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, με τη συνδρομή προσωπικού της ίδιας Διεύθυνσης και των Διευθύνσεων Αστυνομίας, Αλλοδαπών, Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

(79) άτομα και
(62) οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:
Διαπιστώθηκαν (18) παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.,
Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και
Ακινητοποιήθηκαν (13) οχήματα.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “The Effect: ένα πείραμα για τέσσερις ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους” από σήμερα στο Θέατρο Αμαλία

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Στάρμερ για την παραίτηση του Βρετανού υπουργού Υγείας: Λυπάμαι ειλικρινά που αποχωρεί από την κυβέρνηση

LIFESTYLE 17 λεπτά πριν

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ο Γιώργος Λιανός είναι χάλια, έχει υποστεί σοκ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Πυροβολισμοί σε κλαμπ στην Καλλιθέα: “Μπήκε για να σκοτώσει” λέει η 43χρονη τραυματίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Γεωργιάδης για Ανδρουλάκη: Μασαμπούκωσε 1,2 εκατ. ευρώ και πέρασε ζάχαρη στα Μνημόνια

MEDIA NEWS 19 ώρες πριν

Σταύρος Φλώρος: Σε κέντρο αποκατάστασης στις ΗΠΑ θα μεταφερθεί ο παίκτης του Survivor μετά τον σοβαρό τραυματισμό