Παύλος Μαρινάκης: Εάν συνεχίσει με αυτές τις απαντήσεις το ΠΑΣΟΚ, θα έχει την τύχη του κόμματος “Βυζάν” του Κατακουζηνού

Μετωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τόσο την υπόθεση του ακινήτου που νοίκιασε στο Ηράκλειο όσο και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει γύρω από το Πόθεν Έσχες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι έχει επιλέξει συνειδητά την προσωπική στοχοποίηση του πρωθυπουργού και της οικογένειας Μητσοτάκη, μετατρέποντας –όπως είπε– την πολιτική αντιπαράθεση σε «μια ατέρμονη δικαστική συζήτηση» με βαρείς χαρακτηρισμούς και επιθέσεις κατά πολιτικών αντιπάλων και δικαστικών λειτουργών.

«Ο τίτλος που ταιριάζει στη συμπεριφορά του κ. Ανδρουλάκη είναι “όποιος σπέρνει ανέμους θερίζει θύελλες”», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει επενδύσει πολιτικά σε καταγγελίες περί «συγκάλυψης» και προσωπικών ευθυνών του πρωθυπουργού.

Αναφερόμενος στο θέμα του Πόθεν Έσχες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν έθεσε ποινικό ζήτημα, αλλά «ηθικό θέμα», επισημαίνοντας ότι ο κ. Ανδρουλάκης επικαλέστηκε λάθος λογιστή για τη μη δήλωση στοιχείων που –όπως είπε– τις προηγούμενες χρονιές δηλώνονταν κανονικά.

Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διατηρούσε –κατά τον ίδιο– χρήματα στο εξωτερικό, ενώ ασκεί κριτική στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και ζητά μεγαλύτερη φορολόγηση των τραπεζών στην Ελλάδα. «Ό,τι πηγαίνει έξω, μπορεί να έρθει και μέσα», σχολίασε με νόημα.

Ο κ. Μαρινάκης συνέδεσε μάλιστα την υπόθεση με προηγούμενες κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι η Χαριλάου Τρικούπη εφαρμόζει δύο μέτρα και δύο σταθμά σε ανάλογες περιπτώσεις.

«Εμείς δεν είμαστε ούτε δικαστές ούτε εισαγγελείς», υπογράμμισε, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αποδώσει ποινικές ευθύνες, αλλά θέτει «την ηθική διάσταση ενός ανθρώπου που ακολουθεί αυτή τη ρητορική».

Για τις αιτιάσεις ότι η συγκεκριμένη αντιπαράθεση ενδέχεται να λειτουργεί υπέρ του Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε σε αιχμηρό τόνο. «Τη Δευτέρα μας λένε “χορηγούς” οι μεν του κυρίου Τσίπρα, οι δε την Τρίτη μας λένε “χορηγούς” του κυρίου Ανδρουλάκη. Προφανώς, όλα αυτά είναι αστεία να τα συζητάμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, η Νέα Δημοκρατία δεν κέρδισε το 2019 και το 2023 επειδή επικράτησε του εκάστοτε δεύτερου κόμματος, αλλά επειδή εξασφάλισε την εμπιστοσύνη των πολιτών. «Αν πιστεύουμε ότι θα κερδίσουμε επειδή θα είμαστε καλύτεροι από έναν πρώην πρωθυπουργό που έχασε ξανά και ξανά ή επειδή θα υπερέχουμε έναντι του ΠΑΣΟΚ, τότε είμαστε βαθιά γελασμένοι», σημείωσε.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση πρέπει να συνεχίσει να παράγει έργο και να παρουσιάσει ένα πειστικό πρόγραμμα στους πολίτες. «Θα κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών αν έχουμε παραδοτέα, με ταπεινό τρόπο τα παρουσιάσουμε και παρουσιάσουμε και ένα πρόγραμμα το οποίο ο κόσμος θα το υπερψηφίσει», δήλωσε, με αφορμή και την έναρξη του 16ου συνεδρίου της ΝΔ.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στο ζήτημα του δημοσιεύματος που υπογράφεται με ψευδώνυμο, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη λάβει πρωτοβουλίες για την προστασία της ενυπόγραφης δημοσιογραφίας.

«Μετά από οδηγία του πρωθυπουργού να προστατεύσουμε την ενυπόγραφη δημοσιογραφία, στο προηγούμενο νομοσχέδιο που έφερα στη Βουλή προτείναμε και ψηφίστηκε η υποχρέωση τα μέσα να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερα ενυπόγραφα άρθρα», ανέφερε. Παράλληλα, εξήγησε ότι ένα μέσο ενημέρωσης έχει τη δυνατότητα να δημοσιεύει άρθρα είτε ενυπόγραφα είτε ανυπόγραφα ή ακόμη και με ψευδώνυμο. «Δεν ξέρω αν υπάρχει ή όχι αυτός ο δημοσιογράφος, σπεύδω να το πω. Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα ούτε του κράτους να απαντήσει αν κάποιος είναι μέλος της ΕΣΗΕΑ ή οποιασδήποτε άλλης Ένωσης», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ακόμη ότι το νομικό πλαίσιο προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες προστασίας για όποιον θεωρεί ότι συκοφαντείται ή θίγεται από δημοσίευμα, ακόμη κι αν αυτό είναι ανυπόγραφο ή υπογράφεται με ψευδώνυμο. «Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες προβλέψεις, τόσο στην αστική όσο και στην ποινική διαδικασία. Αυτά σίγουρα τα ξέρουν στο ΠΑΣΟΚ. Απλά πετάνε την μπάλα στην εξέδρα και μιλάνε για άλλα από αυτά που ερωτώνται», σχολίασε.

Κλείνοντας, επέλεξε σαφώς ειρωνικό τόνο απέναντι στις απαντήσεις της Χαριλάου Τρικούπη, κάνοντας αναφορά στον «Κωνσταντίνο Κατακουζηνό» από τη σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης». «Αν συνεχίσει με αυτές τις απαντήσεις το ΠΑΣΟΚ, την τύχη του “Κόμματος Βυζάν” θα έχει», σχολίασε χαρακτηριστικά.