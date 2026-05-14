Θοδωρής Πανάς για Eurovision: Είχαμε κερδίσει, πήγα σαν καλεσμένος σε εκπομπή και μιλάγαμε για το βρακί της Έλενας Παπαρίζου

Με αφορμή την προσπάθεια του Ακύλα με το “Ferto” στην Eurovision 2026, ο Θοδωρής Πανάς παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και τον δημοσιογράφο Ηλία Σκουλά όπως είδαμε την Πέμπτη.

Μεταξύ άλλων, δε, ο γνωστός χορογράφος αναφέρθηκε τόσο στην “επαναφορά” της λύρας από τον Φωκά Ευαγγελισμό όσο και στα σχόλια που προκάλεσε η εμφάνιση στα social media.

Ειδικότερα, ο Θοδωρής Πανάς σημείωσε χαρακτηριστικά πως “το εύρημα με την εμφάνιση της λύρας είναι τιμητικό αλλά, από την άλλη, νομίζω πως ήταν και λίγο αγχωτικό. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ μικρό και ίσως, αν δεν υπήρχε, εμένα δεν θα με πείραζε κιόλας για να πω την αλήθεια”.

“Ο διχασμός στα social media πάντα θα υπάρχει. Δηλαδή, όταν εμείς είχαμε κερδίσει, είχα πάει μετά σε μια εκπομπή σαν καλεσμένος και μιλάγαμε για το βρακί της Έλενας Παπαρίζου. Είτε πρώτος βγεις είτε τελευταίος, στην Eurovision πάντα θα υπάρχουν τα καλά και τα κακά σχόλια”.

“Κάθε χρόνο μου ξυπνούν στιγμές Eurovision. Είναι ένα γεγονός, μια στιγμή για μένα σημαντική που σίγουρα δεν την ξεχνώ και δεν με αφήνει να την ξεχάσω” συμπλήρωσε, επίσης, ο Θοδωρής Πανάς στην κάμερα της καθημερινής εκπομπής του STAR.