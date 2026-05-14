Απορρίφθηκε το αίτημα πρόωρης αποφυλάκισης του Σερβοβόσνιου εγκληματία πολέμου Ράτκο Μλάντιτς για λόγους υγείας

Διεθνές δικαστήριο του ΟΗΕ απέρριψε σήμερα το αίτημα πρόωρης αποφυλάκισης του Ράτκο Μλάντιτς, του 84χρονου στρατηγού των Σερβοβοσνίων που έχει καταδικαστεί για γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Ο Μλάντιτς εκτίει στη Χάγη ποινή ισόβιας κάθειρξης για τον ρόλο που διαδραμάτισε στον πόλεμο της Βοσνίας, μεταξύ 1992-95, στον οποίο σκοτώθηκαν σχεδόν 100.000 άνθρωποι. Μεταξύ των εγκλημάτων του ήταν και η σφαγή, τον Ιούλιο του 1995, περίπου 8.000 μουσουλμάνων ανδρών και εφήβων στη Σρεμπρένιτσα. Καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό το 2017 και η ποινή του επικυρώθηκε από το Εφετείο το 2021.

Είχε υποβάλει αίτημα αποφυλάκισης για ανθρωπιστικούς λόγους, επικαλούμενος την επιδείνωση της υγείας του και την “προχωρημένη, μη αναστρέψιμη” κατάστασή του.

Ο Μηχανισμός για τα Διεθνή Ποινικά Δικαστήρια (MTPI) έκρινε ότι πράγματι ο Μλάντιτς βρίσκεται “στα τελευταία στάδια της ζωής του” και χαρακτήρισε την κατάστασή του “φρικτή”. Ωστόσο, αποφάνθηκε ότι οι συνθήκες στο κέντρο κράτησης της Χάγης του διασφαλίζουν τη μέγιστη άνεση και ότι η ίδια η φυλάκισή του δεν επιδείνωσε την κατάστασή του.

“Δεν υπάρχει άλλη διαθέσιμη θεραπεία αλλού, η οποία να μην είναι διαθέσιμη στην Ολλανδία”, συνόψισαν οι δικαστές.

Με βάση πρόσφατα δικαστικά έγγραφα και καταθέσεις, ο Μλάντις αντιμετωπίζει γνωστικές διαταραχές και έχει νοσηλευτεί πολλές φορές το τελευταίο διάστημα.

Η οικογένεια και οι δικηγόροι του, εξηγώντας ότι είχε πάθει εγκεφαλικό επεισόδιο, ζητούσαν να επιτραπεί στον Μλάντιτς να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου. “Ενημερωθήκαμε ότι το αίτημα μεταφοράς στη Σερβία απορρίφθηκε”, είπε ο Ντάρκο Μλάντις, καταγγέλλοντας “τον κυνισμό και τον παραλογισμό” της απόφασης και κατηγορώντας ταυτόχρονα “τους γιατρούς της Χάγης” ότι επί έναν μήνα δεν κατάφεραν να διαγνώσουν το εγκεφαλικό επεισόδιο.

Πολλές ενώσεις θυμάτων του πολέμου, μεταξύ των οποίων και εκείνη των μητέρων της Σρεμπρένιτσα, είχαν ζητήσει από τον MTPI να μην επιτραπεί η μεταφορά του στη Σερβία, κάτι που θα συνιστούσε “εξευτελισμό των θυμάτων και προσβολή στην αξιοπιστία των διεθνών δικαστηρίων”.