Το Ισραήλ ζήτησε να εκκενωθούν πέντε χωριά στο νότιο Λίβανο
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ζήτησαν σήμερα να εκκενωθούν πέντε χωριά του νοτίου Λιβάνου, την επομένη της επανάληψης των συνομιλιών στην Ουάσινγκτον μεταξύ ισραηλινών και λιβανέζων αντιπροσώπων και μερικές ημέρες πριν από την εκπνοή της ισχύος μιας εκεχειρίας.
Ο αραβόφωνος ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος Αβισάι Αντράι απαρρίθμησε στο X πέντε χωριά κοντά στην Τύρο και ζήτησε να εκκενωθούν, λέγοντας πως ο στρατός είναι «υποχρεωμένος να αναλάβει δράση» εναντίον της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ «υπό το φως της παραβίασης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».
