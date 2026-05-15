Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 15η Μαΐου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 15 Μαΐου:

1891 Ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του Χέραρντ Φίλιπς ιδρύουν στο Αϊντχόφεν τη Philips, κορυφαία εταιρεία σήμερα στον τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων.

1905 Ιδρύεται στη Νεβάδα το Λας Βέγκας, που θα εξελιχθεί σε πρωτεύουσα του τζόγου.

1911 Παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θωρηκτό Αβέρωφ.

1948 Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και Υπεριορδανία επιτίθενται στο Ισραήλ, μία μέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του.

1952 Ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της Ιατρικής.

2014 Τα ξίφη τους διασταυρώνουν οι πέντε υποψήφιοι για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διάρκεια του ντιμπέιτ που πραγματοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην τηλεμαχία παίρνουν μέρος ο υποψήφιος της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ο υποψήφιος του ΕΛΚ και πρώην πρόεδρος του Eurogroup Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, ο υποψήφιος των Φιλελευθέρων, Γκι Φερχόφστατ, ο υποψήφιος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών Μάρτιν Σουλτς και η υποψήφια των Πρασίνων Σκα Κέλερ.

Γεννήσεις

1773 Πρίγκιπας Κλέμενς Φον Μέτερνιχ, Αυστριακός πολιτικός και διπλωμάτης, που κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή από το 1814 έως το 1848. Δια της Ιεράς Συμμαχίας, της οποίας υπήρξε εμπνευστής, αντιτάχθηκε στην ελληνική επανάσταση. (Θαν. 11/6/1858)

1854 Ιωάννης Ψυχάρης, Έλληνας δημοτικιστής, φιλόλογος και συγγραφέας. (Θαν. 30/9/1922)

1948 Μπράιαν Ίνο, Άγγλος συνθέτης, κιμπορντίστας, τραγουδιστής και παραγωγός. Υπήρξε μέλος των Roxy Music, ενώ θεωρείται ο δημιουργός της μουσικής ambient.

Θάνατοι

1967 Έντουαρντ Χόπερ, Αμερικανός ζωγράφος, που απεικόνισε στους πίνακές του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. (Γεν. 22/7/1882)

2010 Τζον Σέφερντ – Μπάρον, Σκωτσέζος μηχανικός, εφευρέτης του ΑΤΜ. (Γεν. 23/6/1925)

2012 Κάρλος Φουέντες, Μεξικάνος συγγραφέας και διπλωμάτης. (Γεν. 11/11/1928)

Γιορτάζουν

Αχίλλιος, Βάρβαρος, Παχώμιος.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Αντιρρησιών Συνείδησης

Διεθνής Ημέρα Ενημέρωσης για τη Νόσο του Χάντινγκτον

Διεθνής Ημέρα Ενημέρωσης για τις Βλεννοπολυσακχαριδώσεις

Διεθνής Ημέρα Οικογένειας

Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Οζώδη Σκλήρυνση