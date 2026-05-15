Η Μαρία Καρυστιανού ζητά αναβάθμιση κατηγοριών για τον Κώστα Καραμανλή – “Θα τα πούμε όλα την Πέμπτη”, είπε για το νέο κόμμα

Κάνοντας μικρή αναφορά στο κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει επίσημα την προσεχή Πέμπτη, η Μαρία Καρυστιανού πέρασε σήμερα το κατώφλι του Εφετείου για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον Κώστα Καραμανλή για την τραγωδία των Τεμπών.

Αν και στις δηλώσεις της αναφέρθηκε κυρίως στην παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για τις ευθύνες του πρώην υπουργού Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, στην υπόθεση των Τεμπών οι δημοσιογράφοι ρώτησαν την Μαρία Καρυστιανού και για το ΑΙ βίντεο που ανέβασε στα social media χθες το βράδυ αλλά και για το όνομα του κόμματός της.

«Το ανακοινώσαμε τώρα γιατί τώρα ήμασταν έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα δηλαδή την ανακοίνωση του κινήματος. Θα τα πούμε όλα την Πέμπτη. Ελπίδα υπάρχει, αν δεν υπήρχε αλίμονό μας. Έτυχε να ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη», ανέφερε.

Σχετικά με την υπόθεση των Τεμπών, υπενθυμίζεται πως ο Κώστας Καραμανλής και ακόμη 10 πρώην γραμματείς του Υπουργείου, διώκονται για παράβαση καθήκοντος και η ποινική διερεύνηση διεξάγεται από τον αρεοπαγίτη Ηλία Γιαρένη.

«Θα ζητήσουμε αναβάθμιση κατηγοριών. Δεν είναι δυνατόν μετά τον θάνατο 57 ανθρώπων να κατηγορείται ο Κώστα Καραμανλής για παράβαση καθήκοντος. Το άρθρο 86 του Συντάγματος λειτουργεί σαν κολυμβήθρα Σιλωάμ. Ο πρώην υπουργός όχι μόνο δεν διασφάλισε την ασφαλή λειτουργία, του σιδηρόδρομου αλλά αδιαφόρησε πλήρως και αντίθετα επέδειξε πλήρη αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή και ουσιαστικά εν πλήρη συνείδηση αποδέχθηκε την πιθανότητα θανάτου που δυστυχώς συνέβη στα Τέμπη. Η ελληνική δικαιοσύνη στο θέμα των Τεμπών δεν έχει δείξει το καλύτερο πρόσωπο της», κατέληξε η Μαρία Καρυστιανού.

