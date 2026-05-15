ΑΠΘ: Το αγωνιστικό μονοθέσιο της Aristotle Racing Team ανεβάζει στροφές στη ΔΕΘ

Δράση επίδειξης του μονοθέσιου αγωνιστικού οχήματος της φοιτητικής ομάδας Aristotle Racing Team – ART, με τίτλο «Demonstration of Aristotle Racing Team’s (ART) Single-Seater Race Car», διοργανώνεται στο πλαίσιο του Aristotle Innovation Forum, αναδεικνύοντας τη δυναμική της φοιτητικής καινοτομίας, της εφαρμοσμένης μηχανικής και της τεχνολογικής δημιουργίας.

Η δυναμική επίδειξη του οχήματος θα πραγματοποιηθεί από την ομάδα, την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026, τις ώρες 11:30 και 13:30, στον εξωτερικό χώρο του Περιπτέρου 15 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η ART θα βρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια του Aristotle Innovation Forum στο Περίπτερο 15.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το μονοθέσιο αγωνιστικό όχημα της ομάδας, να ενημερωθεί για τις τεχνολογικές λύσεις που ενσωματώνει, καθώς και για τη διαδικασία σχεδιασμού, κατασκευής, δοκιμών και βελτιστοποίησής του.

Η Aristotle Racing Team αποτελεί μια δυναμική φοιτητική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, η οποία συνδυάζει την επιστημονική γνώση, τη μηχανολογική καινοτομία, την ομαδική εργασία και την πρακτική εφαρμογή της μηχανικής στον απαιτητικό χώρο του σχεδιασμού και της κατασκευής αγωνιστικών οχημάτων. Μέσα από τη δραστηριότητά της, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αποκτούν πολύτιμη εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες ανάπτυξης σύνθετων τεχνολογικών συστημάτων, ενισχύοντας τη σύνδεση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με την έρευνα, την καινοτομία και τη βιομηχανική εφαρμογή.

Η παρουσίαση της Aristotle Racing Team στο Aristotle Innovation Forum αναδεικνύει τον ρόλο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ως φορέα παραγωγής γνώσης, καινοτομίας και τεχνολογικής προόδου, καθώς και τη σημασία της ενεργής συμμετοχής των νέων μηχανικών στη διαμόρφωση λύσεων με διεθνή προσανατολισμό.

Το Aristotle Innovation Forum – ένα από τα πλέον δυναμικά fora καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη -διοργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, από τις 17 έως τις 23 Μαΐου 2026.

Το AIF τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα. Το AIF πραγματοποιείται με τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ στρατηγικός εταίρος είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μεταξύ των μεγάλων χορηγών περιλαμβάνονται η ΔΕΗ και η Τράπεζα Πειραιώς.