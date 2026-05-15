Αργυρό και χάλκινο για δύο μαθήτριες από τη Θεσσαλονίκη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Microsoft Office Specialist 2026 – ExpertIN

Δύο σημαντικές πανελλήνιες διακρίσεις στον Πανελλήνιο Τελικό του Πρωταθλήματος Microsoft Office Specialist 2026, κατέκτησαν δύο μαθήτριες από τη Θεσσαλονίκη, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη δυναμική που διαθέτει η πόλη στον χώρο των ψηφιακών δεξιοτήτων και της σύγχρονης εκπαίδευσης.

Η Μελίνα Κονιδάρη, μαθήτρια της Β’ τάξης του 1ου Προτύπου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης, κατέκτησε το Αργυρό Μετάλλιο στην ενότητα Microsoft Word 365, ενώ η Σοφία Ραφαηλία Παντελίδου, μαθήτρια της Α’ τάξης του 2ου Προτύπου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης «Λευκός Πύργος», απέσπασε το Χάλκινο Μετάλλιο στην ενότητα Microsoft Excel 365.

Οι δύο μαθήτριες διακρίθηκαν ανάμεσα στους κορυφαίους χρήστες εφαρμογών Microsoft Office της χώρας, στον Ελληνικό Τελικό του διαγωνισμού Microsoft Office Specialist, που διοργανώνεται κάθε χρόνο από την ACTA, θυγατρική εταιρεία του TÜV AUSTRIA Group.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός πως και οι δύο μαθήτριες φοιτούν σε Πρότυπα σχολεία της Θεσσαλονίκης, κάτι που αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο μαθητών που συγκεντρώνουν τα συγκεκριμένα σχολεία, αλλά και τη σύνδεση της αριστείας με τις σύγχρονες ψηφιακές δεξιότητες.

Η Μελίνα Κονιδάρη συμμετέχει στον θεσμό εδώ και τρία συνεχόμενα χρόνια, έχοντας ήδη σημαντική εμπειρία από πανελλήνιους τελικούς MOS. Η πρώτη της συμμετοχή πραγματοποιήθηκε όταν ήταν ακόμη μαθήτρια Γ’ Γυμνασίου, ενώ το 2025 είχε καταφέρει να βρεθεί στην 6η θέση της Ελλάδας στην ενότητα Word. Η φετινή της πορεία ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή εξέλιξή της μέσα στον θεσμό.

Αντίστοιχα, η Σοφία Ραφαηλία Παντελίδου, μαθήτρια της Α’ Λυκείου, συμμετέχει ήδη για τρίτη χρονιά σε πανελλήνιο τελικό, αποδεικνύοντας τη συνέπεια και τη σταθερότητα της παρουσίας της. Το 2025 είχε φτάσει μία «ανάσα» από τα μετάλλια, κατακτώντας την 4η θέση στην Ελλάδα στην ενότητα Excel, ενώ φέτος κατάφερε να ανέβει στο βάθρο των νικητών με το χάλκινο μετάλλιο.

Και οι δύο μαθήτριες προετοιμάστηκαν εξ αποστάσεως, με την υποστήριξη εξειδικευμένων καθηγητών πάνω στις απαιτήσεις διαγωνισμών υψηλού επιπέδου, όπως το Microsoft Office Specialist. Τα δύο κορίτσια είχαν εντοπιστεί ήδη από το 2023 μέσα από το πρόγραμμα υποτροφιών «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥin», μέσω του οποίου αναδεικνύονται και υποστηρίζονται μαθητές δημόσιων σχολείων με υψηλές επιδόσεις και ιδιαίτερη κλίση στις ψηφιακές δεξιότητες από ολόκληρη την Ελλάδα.

Η φετινή τους διάκριση έρχεται να συνεχίσει τη δυναμική παρουσία της Θεσσαλονίκης στον θεσμό, λίγους μόλις μήνες μετά τη διεθνή επιτυχία της Ελένη Καρακασίδου, η οποία χάρισε στην Ελλάδα το παγκόσμιο χρυσό μετάλλιο Microsoft PowerPoint.

Η επιρροή αυτής της επιτυχίας αποτυπώθηκε έντονα και στη φετινή διοργάνωση. Περισσότεροι από 100 μαθητές από τη Θεσσαλονίκη συμμετείχαν στην προκριματική φάση του Πρωταθλήματος Microsoft Office Specialist 2026, ακολουθώντας τα βήματα της Ελένης Καρακασίδου και δοκιμάζοντας τις δυνατότητές τους σε απαιτητικά θέματα εξετάσεων Word, Excel και PowerPoint.

Από αυτούς, 12 μαθητές κατάφεραν να προκριθούν στους 100 καλύτερους της Ελλάδας και να εξασφαλίσουν συμμετοχή στον Πανελλήνιο Τελικό, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο της πόλης στις ψηφιακές δεξιότητες.

Ο καθηγητής πληροφορικής Παναγιώτης Ασλανίδης, αναφερόμενος στη φετινή παρουσία της Θεσσαλονίκης, δήλωσε:

«Η Θεσσαλονίκη βρέθηκε φέτος μία ανάσα από το χρυσό μετάλλιο. Οι 12 μαθητές που κατάφεραν να πάρουν το εισιτήριο πρόκρισης, αλλά και όλα τα παιδιά που μπήκαν στη διαδικασία αυτής της πρόκλησης, ήταν μαθητές υψηλών προδιαγραφών. Η Θεσσαλονίκη έγινε πραγματικά μία μεγάλη παρέα στην Αττική αυτές τις ημέρες και το ήθος των μαθητών μας είναι κάτι που μας γεμίζει μεγάλη χαρά. Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα στη Μελίνα και τη Σοφία για τα πανελλήνια μετάλλιά τους».

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Microsoft Office Specialist θεωρείται ο σημαντικότερος διεθνής θεσμός ψηφιακών δεξιοτήτων για μαθητές και φοιτητές ηλικίας 13 έως 22 ετών. Κάθε χρόνο, οι κορυφαίοι χρήστες Word, Excel και PowerPoint από δεκάδες χώρες διαγωνίζονται στον μεγάλο παγκόσμιο τελικό, εκπροσωπώντας τις χώρες τους σε μία διοργάνωση που συγκεντρώνει τους καλύτερους νέους χρήστες εφαρμογών Microsoft Office στον κόσμο.

Οι φετινές διακρίσεις δείχνουν πως η Θεσσαλονίκη συνεχίζει να διαθέτει μία νέα γενιά μαθητών με υψηλό επίπεδο κατάρτισης, ισχυρές ψηφιακές δεξιότητες και σημαντικές προοπτικές για το μέλλον.