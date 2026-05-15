Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε σορός στον Λουδία – Εκτιμάται πως είναι του άνδρα που δολοφονήθηκε στα Κύμινα

Μία σορός εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στον ποταμό Λουδία, στη Θεσσαλονίκη, όπου διεξάγονταν έρευνες τις τελευταίες ημέρες για τον εντοπισμό του άψυχου σώματος του 54χρονου που δολοφονήθηκε στα Κύμινα.

Η σορός εντοπίστηκε σήμερα το πρωί με τις πρώτες εκτιμήσεις να αναφέρουν πως ανήκει στον 54χρονο που δολοφονήθηκε το περασμένο Σάββατο στα Κύμινα.

Το έγκλημα στα Κύμινα έγινε το περασμένο Σάββατο. Ένας 44χρονος φέρεται να είναι ο άνθρωπος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 54χρονο. Στη συνέχεια μαζί με έναν 43χρονο, έριξαν το πτώμα στον ποταμό Λουδία δένοντας μάλιστα τούβλα στη σορό, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκαν στις Αρχές οι δύο δράστες οι οποίοι έχουν συλληφθεί.

Στον 44χρονο βασικό κατηγορούμενο αποδίδονται, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση, της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας, της χρήσης πλαστού εγγράφου, καθώς και της κατοχής ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση.

Στον δεύτερο συλληφθέντα ασκήθηκε δίωξη για άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία με πρόθεση, ενώ περιλαμβάνονται επίσης αδικήματα που αφορούν την υπόθεση των ναρκωτικών και τη συμμετοχή του στη μεταφορά και απόκρυψη της σορού.

Ο 43χρονος απολογήθηκε χθες στις ανακριτικές Αρχές και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να είπε στην απολογία του, αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας και ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε να αποτρέψει τον δράστη από το έγκλημα, δίχως όμως να τα καταφέρει.