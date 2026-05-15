Βιωματικό Εργαστήριο για φοιτητικό κοινό στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με θέμα τη σεξουαλική παρενόχληση

Βιωματικό και διαδραστικό εργαστήριο (workshop) με τίτλο «Σεξουαλική Παρενόχληση: Πώς θέτω τα Προσωπικά μου Όρια» διοργανώνει το Γραφείο Ισότητας (Υποστήριξης της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, από τις 13:00 έως τις 15:00.

Το εργαστήριο απευθύνεται στο φοιτητικό κοινό όλων των κύκλων σπουδών, καθώς και στο δίκτυο αποφοίτων, και θα πραγματοποιηθεί στην «Αίθουσα Συνεδρίων Καθηγητή Ηλία Ι. Κουσκουβέλη», στον 1ο όροφο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Όπως επισημαίνει η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Γραφείου Ισότητας (Υποστήριξης της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων), καθηγήτρια Αικατερίνη Σαρρή, «στόχος του βιωματικού και διαδραστικού εργαστηρίου είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του συμμετέχοντος κοινού σε ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης, συναίνεσης και προσωπικών ορίων. Μέσα από συζήτηση, πρακτικά παραδείγματα και συμμετοχικές ασκήσεις, το ακροατήριο θα έχει την ευκαιρία να αναγνωρίσει τις μη επιτρεπτές συμπεριφορές, να κατανοήσει τη σημασία της έγκαιρης θέσπισης σαφών ορίων και να ενημερωθεί για τρόπους αντίδρασης και υποστήριξης».

«Βασικός σκοπός του εργαστηρίου είναι η ενδυνάμωση της φοιτητικής κοινότητας, η καλλιέργεια κουλτούρας σεβασμού και συναίνεσης, καθώς και η συμβολή στη διαμόρφωση ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος στις διαπροσωπικές, ακαδημαϊκές και μελλοντικές επαγγελματικές σχέσεις, όπου το κάθε μέλος γνωρίζει τα δικαιώματά του, τις δυνατότητες προστασίας που διαθέτει και τα διαθέσιμα κανάλια υποστήριξης», επισημαίνει η Ράνια Σεμερτζιάν, Σύμβουλος του Γραφείου Ισότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια και εκπαιδεύτρια Ήπιων Δεξιοτήτων (Soft Skills), η οποία θα είναι και η εισηγήτρια του εργαστηρίου.

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Δήλωση συμμετοχής: https://shorturl.at/ZWg29