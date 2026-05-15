Αργυρό μετάλλιο για την Ελένη Παπασταματοπούλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Para Taekwondo στο Μόναχο

Σπουδαία επιτυχία για τα ελληνικά χρώματα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Para Taekwondo του Μονάχου, με την Έλενα Παπασταματοπούλου να κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία +65κ. Κ44.

Η Ελληνίδα Παραολυμπιονίκης πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία μέχρι τον μεγάλο τελικό, όπου αντιμετώπισε τη Βρετανίδα Έιμι Τρουσντέιλ, σε μία επανάληψη του τελικού του 2024. Σε έναν αγώνα υψηλού επιπέδου, παρότι “λαβωμένη” η Παπασταματοπούλου πάλεψε μέχρι το τέλος, γνωρίζοντας την ήττα με 2-1 γύρους.

Παρά τις δυσκολίες και τον τραυματισμό που αντιμετώπιζε, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έδειξε χαρακτήρα και ψυχικά αποθέματα, καταφέρνοντας να επιστρέψει στη διεκδίκηση του χρυσού ισοφαρίζοντας σε 1-1, πριν η αναμέτρηση κριθεί στον τρίτο γύρο.

Στο πλευρό της βρέθηκε ο προπονητής της, Βασίλης Ζίκος, με την ελληνική αποστολή της ΕΑΟΜ ΑμεΑ να ολοκληρώνει τη διοργάνωση με δύο μετάλλια σε ισάριθμες συμμετοχές, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή ελίτ του Para Taekwondo.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τελικού, η Έλενα Παπασταματοπούλου δήλωσε στην ΕΑΟΜ-ΑμεΑ:

«Νιώθω πολύ όμορφα και περήφανη που πάλεψα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, παρότι ήμουν τραυματισμένη. Είμαι επίσης περήφανη γιατί αντιμετωπίζω αρκετές δυσκολίες, όμως ποτέ δεν το βάζω κάτω και σήμερα είμαι εδώ. Το μετάλλιο αυτό το αφιερώνω στην οικογένειά μου, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα είχα καταφέρει τίποτα».

