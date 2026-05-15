Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΕΟ Λευκώνα – Προμαχώνα λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στην εθνική οδό Λευκώνα – Προμαχώνα, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών.

Συγκεκριμένα, από ώρα 09.00 της Παρασκευής 15 Μαΐου 2026, ισχύει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από τη διασταύρωση Λευκώνα έως τη διασταύρωση Χριστός – ΒΙ.ΠΕ. της εθνικής οδού Λευκώνα – Προμαχώνα και στις 2 κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω βοηθητικής οδού.

«Η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων», αναφέρει η ανακοίνωση της Τροχαίας.