Μαθητές που καλλιεργούν εντόπιες ποικιλίες λαχανικών συναντήθηκαν με τον δήμαρχο Ωραιοκάστρου, Π. Τσακίρη

Επισκέφθηκαν το Δημαρχείο Ωραιοκάστρου, κρατώντας με καμάρι στα χέρια τους τα φυτά που καλλιέργησαν οι ίδιοι. Μαθητές και μαθήτριες της τάξης Β1 του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου «Ευαγόρας Παλληκαρίδης», συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς Κωνσταντίνο Μαυρίδη, ΘεοκτίστηΠαπαζώη και Μαρία Τσιφίδα, συναντήθηκαν με τον δήμαρχο Ωραιοκάστρου, Παντελή Τσακίρη, και στελέχη της διοίκησης του Δήμου, με στόχο να τους ενημερώσουν για μια πολύ σημαντική «πράσινη» αποστολή που ανέλαβαν.

Καλλιεργούν εντόπιες ποικιλίες λαχανικών, όπως αγγουράκια, πιπεριές Φλωρίνης και πιπεριές κέρατο, αλλά και καστανίτσα (ποντιακή κολοκύθα), αποδεικνύοντας στην πράξη τί σημαίνει ενεργός πολίτης που νοιάζεται για το περιβάλλον και την υγιεινή διατροφή!

Στόχοι της εκπαιδευτικής δράσης είναι η γνωριμία των μαθητών με τις εντόπιες ποικιλίες λαχανικών και η κατανόηση της αξίας τους έναντι των υβριδίων, η βιωματική εκμάθηση της σποροπαραγωγής και της καλλιέργειας, η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία του πλανήτη.

Τα παιδιά πωλούν συμβολικά τα φυτά που καλλιεργούν και τα χρήματα που συγκεντρώνουν τα διαθέτουν για την αγορά διαφόρων υλικών για το σχολείο τους.

Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, συνεχάρη τους μαθητές, τις μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς, τονίζοντας ότι τέτοιες εκπαιδευτικές δράσεις ενισχύουν την περιβαλλοντική ευαισθησία των παιδιών και «κτίζουν» μελλοντικούς ενεργούς πολίτες που νοιάζονται για το περιβάλλον και την προστασία του πλανήτη.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί ευχαρίστησαν τον δήμαρχο και τα στελέχη της δημοτικής αρχής για τη φιλοξενίας, αναφέροντας ότι το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου «Ευαγόρας Παλληκαρίδης»είναι ένα σχολείο με έντονες περιβαλλοντικές ευαισθησίες, εκπαιδεύοντας τα παιδιά όχι μόνο μέσα από τα βιβλία, αλλά μέσα από τη ζωντανή επαφή με τη γη και την κοινωνία.