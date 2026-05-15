Θεσσαλονίκη: Στα ύψη οι τιμές των ακινήτων το 2025 – Σε ποια περιοχή πωλείται ακόμη και πάνω από 6.000 ευρώ το τ.μ.

Νέα άνοδος στην αγορά κατοικίας της Θεσσαλονίκης, με ισχυρές αυξήσεις σε Άνω Πόλη, Τούμπα και Φάληρο. Συνεχίζεται η πίεση από τη μεγάλη ζήτηση και τη χαμηλή προσφορά.

Ανοδικά κινήθηκαν για ακόμη μία χρονιά οι τιμές πώλησης ακινήτων στην Ελλάδα το 2025, με τη Θεσσαλονίκη να παραμένει στο επίκεντρο της κτηματαγοράς, καταγράφοντας σημαντικές αυξήσεις τόσο στα νεόδμητα όσο και στα παλαιότερα ακίνητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της RE/MAX Greece, οι μέσες τιμές πώλησης πανελλαδικά αυξήθηκαν κατά 3,7% σε σχέση με το 2024, ενώ παράλληλα ενισχύθηκε αισθητά και ο αριθμός των συναλλαγών.

Ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, οι τιμές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, με τη μέση αύξηση να διαμορφώνεται στο 3,7% τόσο για τα νεόδμητα όσο και για τα παλαιά ακίνητα. Η μέση τιμή στα νεόδμητα έφτασε τα 2.692 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ στα παλαιότερα ακίνητα τα 1.865 ευρώ/τ.μ.

Την ίδια ώρα, η Παλιά Παραλία της Θεσσαλονίκης συγκαταλέγεται πλέον στις ακριβότερες περιοχές της χώρας, καθώς η μέση τιμή πώλησης νεόδμητων κατοικιών αγγίζει τα 6.200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, πίσω μόνο από περιοχές όπως η Μύκονος, η Γλυφάδα και το Παλαιό Ψυχικό.

Οι περιοχές που «τρέχουν» στη Θεσσαλονίκη

Στον Δήμο Θεσσαλονίκης, οι τιμές των νεόδμητων κατοικιών αυξήθηκαν κατά 3,5%, φτάνοντας τα 3.763 ευρώ/τ.μ., ενώ στα παλαιότερα ακίνητα η άνοδος ήταν 2,6%, με μέση τιμή τα 2.713 ευρώ/τ.μ.

Τις μεγαλύτερες αυξήσεις στα νεόδμητα κατέγραψαν:

η Άνω Πόλη (+8,7%)

η Τούμπα (+7,4%)

το Φάληρο (+5,1%)

Στα παλαιότερα ακίνητα, ξεχώρισε επίσης το Φάληρο με αύξηση 7,5%, ενώ σημαντική άνοδος σημειώθηκε στη Χαριλάου (+5,9%) και στην Άνω Πόλη (+5,3%).

Ανοδική ήταν η εικόνα και στη δυτική Θεσσαλονίκη, όπου οι τιμές των νεόδμητων ενισχύθηκαν κατά 4,5%, με μέση τιμή τα 2.107 ευρώ/τ.μ., ενώ στα παλαιά ακίνητα η αύξηση έφτασε το 3,7%.

Στην ανατολική πλευρά της πόλης, οι τιμές των νεόδμητων αυξήθηκαν κατά 2,3% και των παλαιών κατά 3,1%, με την Πυλαία να εμφανίζει άνοδο 7% στα νεόδμητα ακίνητα. Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί η Περαία, όπου οι τιμές των παλαιών κατοικιών εκτοξεύθηκαν κατά 16,7%, ενώ στα νεόδμητα η αύξηση άγγιξε το 8,1%.

Ανοδικές τάσεις και στην Αττική

Θετική πορεία κατέγραψε και η αγορά ακινήτων στην Αττική, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία της RE/MAX Greece οι τιμές αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 3,1% τόσο στα νεόδμητα όσο και στα παλαιότερα ακίνητα.

Η μέση τιμή στα νεόδμητα διαμορφώθηκε στα 3.822 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ στα παλαιά στα 2.537 ευρώ/τ.μ. Στο κέντρο της Αθήνας, οι τιμές των νεόδμητων κατοικιών έφτασαν τα 3.711 ευρώ/τ.μ., με περιοχές όπως τα Εξάρχεια, τα Πατήσια και ο Νέος Κόσμος να εμφανίζουν σημαντικές αυξήσεις στα παλαιότερα ακίνητα.

Στα Νότια Προάστια συνεχίστηκε η έντονη ανοδική πορεία, με το Ελληνικό να ξεχωρίζει, καθώς οι τιμές των νεόδμητων κατοικιών αυξήθηκαν κατά 21,2%, αγγίζοντας τα 6.300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Υψηλές τιμές καταγράφηκαν επίσης σε Γλυφάδα, Βούλα και Παλαιό Φάληρο.

Πιο συγκρατημένη ήταν η άνοδος στα Βόρεια Προάστια, αν και περιοχές όπως το Μαρούσι και το Γαλάτσι εμφάνισαν αξιοσημείωτες αυξήσεις στα νεόδμητα ακίνητα.

Ρεκόρ τιμών σε τουριστικούς προορισμούς

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι τιμές των νεόδμητων ακινήτων αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 5,9%, ενώ στα παλαιότερα ακίνητα η άνοδος διαμορφώθηκε στο 2,9%.

Η υψηλότερη μέση τιμή πώλησης νεόδμητων κατοικιών καταγράφηκε στη Μύκονο, όπου έφτασε τα 8.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ακολούθησαν δημοφιλείς περιοχές όπως η Πάρος, η Σαντορίνη και τα Χανιά, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή επενδυτική δυναμική των τουριστικών προορισμών.

Εντυπωσιακές αυξήσεις σημειώθηκαν επίσης:

στο Ρέθυμνο (+23,1%)

στη Θάσο (+16,3%)

στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής (+11,6%)

στην Ηγουμενίτσα (+11,1%)

στη Σιθωνία (+10,5%)

Στα παλαιότερα ακίνητα, μεγάλες αυξήσεις καταγράφηκαν στα Ιωάννινα, τον Βόλο, την Καλαμάτα και την Παραλία Οφρυνίου.

Γιατί συνεχίζουν να ανεβαίνουν οι τιμές

Σύμφωνα με την RE/MAX Greece, η άνοδος των τιμών αποδίδεται κυρίως στη συνεχιζόμενα υψηλή ζήτηση από Έλληνες και ξένους αγοραστές, σε συνδυασμό με τη χαμηλή προσφορά διαθέσιμων κατοικιών.

Ιδιαίτερα τα νεόδμητα ακίνητα καταγράφουν μεγαλύτερες αυξήσεις, καθώς θεωρούνται πιο ελκυστικά λόγω της ενεργειακής τους απόδοσης και των σύγχρονων προδιαγραφών τους. Παράλληλα, η περιορισμένη οικοδομική δραστηριότητα των προηγούμενων ετών δεν επαρκεί για να καλύψει τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση.

Η συνολική εικόνα της αγοράς δείχνει ότι η ελληνική κτηματαγορά εξακολουθεί να κινείται σε τροχιά ανάπτυξης, με τη Θεσσαλονίκη να αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς πόλους ενδιαφέροντος για επενδύσεις και αγορά κατοικίας.