Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η Τίνα Μεσσαροπούλου είναι στο πλευρό του άντρα της, δεν έχει περιθώριο να μην είναι δυνατή

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, απάντησε και για την Τίνα Μεσσαροπούλου που βρίσκεται στη Γερμανία, στο πλευρό του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη.

«Δεν κάνουμε τέτοιες συζητήσεις για αλλαγές στην εκπομπή. Στη λογική ότι κρατάμε πάντα τη γνωστή συνταγή και αν προκύψει μία ανάγκη για μία αλλαγή, μπορεί να την κάνουμε και μέσα στη σεζόν.

Δηλαδή, αν νιώσουμε ότι θέλουμε λίγο να ανακατέψουμε τη ροή, τη σκαλέτα, θα το κάνουμε και μέσα στη σεζόν. Δεν αγχωνόμαστε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με εκατό καινούργιες ιδέες και σαράντα καινούργιες στήλες», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή είπε στη συνέχεια: «Η Τίνα μας, από την πρώτη στιγμή, είναι στο πλευρό του Γιώργου. Και η γενικότερη στάση της, αλλά και το συμβάν αυτό καθ’ αυτό, μας έχει συγκινήσει και μας έχει συγκλονίσει.

Και εύχομαι σύντομα να πάνε όλα καλά, ο άντρας της να είναι σιδερένιος και να γυρίσει στις επάλξεις, και στην καθημερινότητά του, και στα παιδάκια του, και στο σπίτι του, και αντίστοιχα και η Τίνα στη δική της καθημερινότητα. Νομίζω ότι δεν έχει περιθώριο να μην είναι δυνατή. Επικοινωνούμε καθημερινά και πολλές φορές μέσα στην ημέρα».