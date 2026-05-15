Ο κωφός διερμηνέας της Eurovision αποκάλυψε πώς έδωσε τον ρυθμό του Ferto του Ακύλα μέσω της νοηματικής – Δείτε βίντεο

Τα μυστικά πίσω από τη ερμηνεία του τραγουδιού «Ferto» του Akylas στη νοηματική γλώσσα αποκάλυψε ο διερμηνέας Πάνος Κατσής, στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ της συμπερίληψης των κωφών ατόμων.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Πάνος Κατσής τόνισε πως στόχος του είναι «να ανοίξουν οι πόρτες των ακουόντων, γιατί υπάρχουμε κι εμείς οι κωφοί», υπογραμμίζοντας τη σημασία της ισότιμης πρόσβασης των κωφών στη μουσική και την ψυχαγωγία.

Όπως εξήγησε, η σχέση του με τη νοηματική ξεκίνησε από τα πρώτα χρόνια της ζωής του, καθώς γεννήθηκε από δύο κωφούς γονείς. «Η νοηματική ήταν η μητρική μου γλώσσα, τη μιλάω από ενός έτους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην απόδοση του «Ferto», ο ίδιος σημείωσε πως η μεταφορά του ρυθμού και της έντασης ενός τραγουδιού στη νοηματική δεν αποτελεί δυσκολία για τον ίδιο, καθώς –όπως είπε– βιώνει τη μουσική με διαφορετικό τρόπο. «Είμαι κωφός, νιώθω τη μουσική και τον ρυθμό. Πάντα υπάρχει απέναντί μου ένας διερμηνέας που μου κάνει feeding τα λόγια και έτσι, ταυτόχρονα, αποδίδουμε το τραγούδι. Εγώ το οπτικοποιώ μέσα από τη νοηματική και το μεταφέρω με ρυθμό, ώστε και οι κωφοί να μπορούν να “δουν” τη μουσική», εξήγησε.

Ο Πάνος Κατσής στάθηκε και στις προκλήσεις που συνοδεύουν τη μετάφραση τραγουδιών στον διαγωνισμό της Eurovision Song Contest 2026, επισημαίνοντας πως κάθε συμμετοχή κουβαλά τη δική της πολιτισμική ταυτότητα και ιστορία. «Η δυσκολία βρίσκεται στην κουλτούρα κάθε χώρας, στο μήνυμα που θέλει να περάσει και στο υπόβαθρό της. Εμείς καλούμαστε να το διαβάσουμε, να το μετατρέψουμε και να το αποδώσουμε με ρυθμό, ένταση και σεβασμό στην κουλτούρα της κάθε χώρας», ανέφερε

Ο Πάνος Κατσής, ο οποίος είναι και ηθοποιός, είπε ότι «πάω σε θέατρα που έχουν πρόσβαση με διερμηνεία στη νοηματική και έτσι ξεκίνησα στο θέατρο Κωφών» ενώ αναφέρθηκε και στην αγάπη που είχε στην Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Είχε φοβερή κίνηση και έκφραση, είχε καταπληκτική έκφραση προσώπου. Δεν ήξερα τι έλεγε γιατί δεν υπήρχε νοηματική. Μου έδωσε να καταλάβω την κίνηση του σώματος και την εκφραστικότητα».

Κατά τον ίδιο «το πιο σημαντικό στην κοινότητα των κωφών είναι να μην κόβουμε το όνειρο σε κανένα που θέλει να γίνει ηθοποιός. Όπως είπε ο Ακύλας, μην κόβετε ποτέ τα όνειρα των παιδιών. Το σημαντικό είναι να ανοίξουν οι πόρτες των ακουόντων, υπάρχουμε και εμείς οι κωφοί που μπορούμε να ενσωματωθούμε και να μπούμε στον κόσμο όσων ακούν».

Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε να υπάρχει «ισότιμη πρόσβαση. Παλαιότερα ήταν λιγότερη. Τώρα ο στόχος είναι να έχουμε 24ωρη οπτική και ακουστική ενημέρωση όπως έχετε κι εσείς».

Εξήγησε, ακόμα, ότι «επίσημα αναγνωρισμένο δίπλωμα για τη διεθνή νοηματική δεν υπάρχει στην Ελλάδα όμως τη διδάσκουμε για να έχουμε επικοινωνία με κωφούς σε όλο τον κόσμο. Οι κωφοί ταξιδεύουν. Πρέπει πρώτα να ξέρεις ελληνική νοηματική γλώσσα και μετά θα πας στη διεθνή. Όλα αυτά μαζί για να μάθεις ελληνική νοηματική έκφραση κίνηση θες 4 χρόνια. Αν θες να γίνεις μεταφραστής χρειάζεσαι άλλα 2-3 χρόνια».