Eurovision 2026: Έπεσε στην 3η θέση των προγνωστικών η Ελλάδα – Ποια χώρα “σκαρφάλωσε” στην 2η θέση

Με φόρα ξεκίνησε για τη Βιέννη ο Akylas και πέρασε με άνεση και ενθουσιασμό στον μεγάλο τελικό της Eurovision από τον Α’ ημιτελικό. Μάλιστα, για πολλές μέρες η Ελλάδα ήταν στη 2η θέση στα στοιχήματα.

Ωστόσο, μετά το πέρας του Β’ ημιτελικού της Eurovision, το σκηνικό έχει αλλάξει. Η Αυστραλία που διαγωνίστηκε σε αυτόν με την Delta Goodrem «μάγεψε» στη σκηνή και πλέον βρίσκεται στη 2η θέση των προβλέψεων, ρίχνοντας τον Akyla στην 3η. Σημειώνει ότι στον μεγάλο τελικό η Ελλάδα θα εμφανιστεί 6η στη σκηνή.

Πριν από τον Α’ ημιτελικό, στην κορυφή ήταν η Φινλανδία με το τραγούδι «Liekinheitin» και πιθανότητα νίκης 34% και στη 2η θέση των προγνωστικών ήταν ο Akylas με πιθανότητα νίκης 21%. Στην 3η θέση ήταν η Δανία με 9% πιθανότητα νίκη, ακολουθούσε η Γαλλία, με 6% και η Αυστραλία ήταν στην 5η θέση με 5% ποσοστό νίκης. Στην 6η θέση ήταν το Ισραήλ, στην 7η η Ρουμανία, στην 8η η Ιταλία, στην 9η η Μάλτα και στη 10η η Σουηδία.

Πλέον η σειρά της 10άδας είναι διαφορετική. Σύμφωνα με τις προβλέψεις για τη νίκη στη Eurovision την Παρασκευή (15.05.2026), Φινλανδία παραμένει στην κορυφή, ανεβάζοντας μάλιστα τα ποσοστά της σε 43%. Στη 2η θέση είναι η Αυστραλία με 15% πιθανότητα νίκης, ακολουθεί η Ελλάδα στην 3η θέση με 8% και 4ο είναι το Ισραήλ με 7%.

Στην 5η θέση βρίσκεται η Ρουμανία με 5% πιθανότητες νίκης, στην 6η Δανία με 4%, στην 7η η Ιταλία με 3%, στην 8η η Βουλγαρία με 3%, στην 9η η Γαλλία με 2% και στη 10η η Μάλτα με 2%, ενώ η Σουηδία δε βρίσκεται πλέον στη 10άδα.

Η σειρά που θα εμφανιστούν οι χώρες στον τελικό

  1. Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
  2. Γερμανία: Sarah Engels – Fire
  3. Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
  4. Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
  5. Αλβανία: Alis – Nân
  6. Ελλάδα: Akylas – Ferto
  7. Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym
  8. Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse
  9. Σερβία: LAVINA – Kraj Mene
  10. Μάλτα: AIDAN – Bella
  11. Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS
  12. Βουλγαρία: DARA – Bangaranga
  13. Κροατία: LELEK – Andromeda
  14. Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
  15. Γαλλία: Monroe – Regarde !
  16. Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
  17. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
  18. Πολωνία: ALICJA – Pray
  19. Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
  20. Σουηδία: FELICIA – My System
  21. Κύπρος: Antigoni – JALLA
  22. Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
  23. Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA
  24. Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
  25. Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein

