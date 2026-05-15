Θεσσαλονίκη: Αυξήθηκε τον Απρίλιο η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο "Μακεδονία" – Tα στοιχεία της Fraport

Επιπλέον 20.000 επιβάτες σε σχέση με πέρυσι ταξίδεψαν τον Απρίλιο του 2026 μέσω του αεροδρομίου «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, με τον αριθμό τους να φτάνει στα 646.929 άτομα, αυξημένος κατά 3,1%, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η «Fraport Greece».

Από αυτούς, οι 207.626 ταξίδεψαν με πτήσεις εσωτερικού (+2,7%) και οι 439.303 με εξωτερικού (3,4%), με κύριες αγορές τη Γερμανία (140.094 άτομα), την Ιταλία (38.849), την Κύπρο (37.950) και το Ηνωμένο Βασίλειο (31.173). Πάντως, τη μεγαλύτερη ανάπτυξη σημείωσε ως αγορά αυτή της Πολωνίας (25.842), ενώ πέραν των βασικών χωρών από τις οποίες προέρχεται η κίνηση -που επίσης αναπτύχθηκαν, με πρώτη την Ιταλία και τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο να ακολουθούν- θετική ήταν και η εικόνα των αφίξεων/αναχωρήσεων από και προς Τουρκία (17.794 επιβάτες). Συνολικά, στο τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου, διακινήθηκαν με 16.055 αεροσκάφη σχεδόν 2,1 εκατ. επιβάτες (+4,5%, σε σχέση με το 2025), εκ των οποίων οι 1,29 εκατ. με πτήσεις εξωτερικού και οι 796.679 με εγχώριες.

Τον Απρίλιο του 2026, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, που τελούν υπό τη διαχείριση της «Fraport Greece», διακίνησαν συνολικά 1,8 εκατ. επιβάτες σε ένα μήνα, παρουσιάζοντας αύξηση 3,2% (επιπλέον 56.000 επιβάτες), σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025. Η επιβατική κίνηση εσωτερικού ανήλθε τον ίδιο μήνα (στα 14 αεροδρόμια) σε 640.000 επιβάτες, που αντιστοιχεί σε αύξηση 4,9% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025. Η δε διεθνής επιβατική κίνηση έφτασε τους 1,2 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 2,3% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025. Από το 2017, έτος παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, η Fraport Greece έχει υποδεχθεί περισσότερους από 256 εκατομμύρια επιβάτες.

