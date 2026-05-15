MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο άνδρας που σκότωσε τον 54χρονο στα Κύμινα – “Πίστευα ότι το πιστόλι ήταν άδειο”

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε και ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία τού 54χρονου, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, στα Κύμινα Θεσσαλονίκης. Είχε προηγηθεί, ένα 24ωρο νωρίτερα, η προσωρινή κράτηση του 43χρονου συγκατηγορουμένου του, που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. Αφορμή για το αιματηρό επεισόδιο ήταν φερόμενη κλοπή περιστεριών, για την οποία οι δράστες ενοχοποίησαν το 54χρονο θύμα, τη σορό του οποίου πέταξαν εν συνεχεία στον ποταμό Λουδία.

Απολογούμενος ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης που χειρίζεται την υπόθεση, ο 44χρονος ισχυρίστηκε ότι δεν ήθελε να σκοτώσει τον 54χρονο, παρά μόνο να τον εκφοβίσει, προκειμένου να ομολογήσει την κλοπή των περιστεριών τις προηγούμενες μέρες από την οικία του. Σύμφωνα με όσα φέρεται να απολογήθηκε, όταν ο 54χρονος αρνήθηκε τα περί κλοπής, «θόλωσε». «Τράβηξα από τη ζώνη του συγκατηγορουμένου μου το πιστόλι, το έβαλα για εκφοβισμό στο κεφάλι του και τράβηξα τη σκανδάλη. “Πάγωσα” διότι πίστευα ότι το πιστόλι ήταν άδειο», είπε ο ίδιος -σύμφωνα με πληροφορίες- υποστηρίζοντας ότι είχαν κάνει νωρίτερα από κοινού χρήση ναρκωτικών.

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή κρίθηκε προφυλακιστέος, όπως και ο 43χρονος που είχε απολογηθεί χθες και -μεταξύ άλλων- φαίνεται να υποστήριξε τα εξής: «Δεν μπορούσα σε καμία περίπτωση να φανταστώ ότι για τα περιστέρια θα έφτανε ο συγκατηγορούμενος μου στο σημείο να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Προσπάθησα να τον αποτρέψω παίρνοντάς του το πιστόλι, αλλά κατάφερε να μου το αρπάξει και να πυροβολήσει. Πάγωσα αλλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, αναγκάστηκα να τον ακολουθήσω κι έτσι πήγαμε και πετάξαμε το πτώμα στον ποταμό Λουδία».

Στο μεταξύ, νωρίτερα, πολίτες εντόπισαν στον ποταμό Λουδία σορό, η οποία ανασύρθηκε από τις Αρχές και εξετάζεται εάν ανήκει στον 54χρονο. Η σορός που εντοπίστηκε φαίνεται πως ήταν δεμένη με αλυσίδα και σύρμα. Μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική Υπηρεσία για να ακολουθήσει η διαδικασία της ταυτοποίησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 20 ώρες πριν

Γαλάζια Σημαία 2026: Στην κορυφή ξανά η Χαλκιδική – Δείτε τις 93 βραβευμένες παραλίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Γεωργιάδης: Ψέμα του Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμανλή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δεμένος με σύρμα και αλυσίδα βρέθηκε ο 54χρονος που σκότωσαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αυξήθηκε τον Απρίλιο η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” – Tα στοιχεία της Fraport

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 3 ώρες πριν

Το φαντασμαγορικό “OVO” του “Cirque du Soleil” ζωντανεύει στη Θεσσαλονίκη με πάνω από 50 ακροβάτες, μουσικούς και performers από 25 χώρες – Βίντεο και φωτο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Ντύλαν: Ο πρώτος σκύλος θεραπείας έπιασε “δουλειά” στο νοσοκομείο Μεταξά – Δείτε εικόνες