Θεσσαλονίκη: Δεμένος με σύρμα και αλυσίδα βρέθηκε ο 54χρονος που σκότωσαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία

Μετά από έρευνες που διήρκησαν σχεδόν μία εβδομάδα, εντοπίστηκε τελικά η σορός του 54χρονου που δολοφονήθηκε στα Κύμινα Θεσσαλονίκης και οι δράστες πέταξαν το πτώμα του στον ποταμό Λουδία. Το έγκλημα έγινε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (9/5) ενώ σήμερα το πρωί εντοπίστηκε σορός στον Λουδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr οι Αρχές δεν κατάφεραν να αναγνωρίσουν αμέσως τον 54χρονο καθώς ειδικά το πρόσωπό του ήταν πολύ αλλοιωμένο. Οι Αρχές είναι βέβαιες ότι πρόκειται για τον 54χρονο καθώς είναι δεμένος με σύρμα και αλυσίδα και η περιγραφή ταιριάζει με εκείνον. Για κάθε ενδεχόμενο όμως θα ακολουθήσει και η προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης πως η σορός βρέθηκε περίπου πέντε χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που έψαχναν τα προηγούμενα 24ωρα οι Αρχές και το οποίο φαίνεται πως είχαν υποδείξει οι δράστες.

Το έγκλημα στα Κύμινα έγινε το περασμένο Σάββατο. Ένας 44χρονος φέρεται να είναι ο άνθρωπος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 54χρονο. Στη συνέχεια μαζί με έναν 43χρονο, έριξαν το πτώμα στον ποταμό Λουδία δένοντας μάλιστα τούβλα στη σορό, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκαν στις Αρχές οι δύο δράστες οι οποίοι έχουν συλληφθεί.

Στον 44χρονο βασικό κατηγορούμενο αποδίδονται, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση, της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας, της χρήσης πλαστού εγγράφου, καθώς και της κατοχής ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση.

Στον δεύτερο συλληφθέντα ασκήθηκε δίωξη για άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία με πρόθεση, ενώ περιλαμβάνονται επίσης αδικήματα που αφορούν την υπόθεση των ναρκωτικών και τη συμμετοχή του στη μεταφορά και απόκρυψη της σορού.

Ο 43χρονος απολογήθηκε χθες στις ανακριτικές Αρχές και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να είπε στην απολογία του, αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας και ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε να αποτρέψει τον δράστη από το έγκλημα, δίχως όμως να τα καταφέρει.