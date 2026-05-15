Σδούκου: Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 τα κάναμε – Το 2030 η Ελλάδα θα έχει αλλάξει οριστικά

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στην Ert News και στον Αθήνα 9,84, αναφέρθηκε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στην υπόθεση Ανδρουλάκη και στις εξηγήσεις ηθικής φύσεως που οφείλει, όπως είπε, αλλά και στη δημιουργία νέων κομμάτων.

Η κ. Σδούκου σημείωσε ότι «η Νέα Δημοκρατία ιστορικά είναι η μεγάλη λαϊκή παράταξη, που εκτείνεται από το κέντρο μέχρι και τη δημοκρατική δεξιά και που διαχρονικά εκφράζει αυτόν τον ευρύ πολιτικό και κοινωνικό χώρο. Αυτό κάνει από το 1974, από την ίδρυσή της από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, μέχρι σήμερα, προσαρμοζόμενη κάθε φορά στις ανάγκες της εποχής, στα νέα ερωτήματα που θέτει η κοινωνία και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα. Τόνισε, δε, ότι «σε αυτό το συνέδριο θα κάνουμε απολογισμό των όσων πετύχαμε, καθώς είναι σημαντικό πως αυτά που υποσχεθήκαμε το 2023 τα υλοποιήσαμε. Μπορεί να μην αρκούν πάντα, αλλά τα κάναμε. Θα αναφερθούμε, όμως, κυρίως, στα όσα στοχεύουμε, αυτά που πιστεύουμε πως πρέπει να γίνουν για να μη διακινδυνεύσει η έως τώρα πρόοδος και για να χτίσουμε στέρεες βάσεις την Ελλάδα του 2030. Το βλέμμα μας στρέφεται στο αύριο και στις ανάγκες, στις αγωνίες των πολιτών».

Ερωτηθείσα για την υπόθεση με την ενοικίαση του ακινήτου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, στο Δημόσιο, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ απάντησε: «Ξέχασε ένα εκατομμύριο στη δήλωση του πόθεν έσχες και το απέδωσε σε λάθος. Πράγματι, γίνονται λάθη, αν και αυτός για τους άλλους δεν αναγνωρίζει ότι συμβαίνουν. Όσον αφορά την υπόθεση του ακινήτου, χωρίς να αμφισβητούμε τη νομιμότητα της πράξης, θέτουμε το θέμα της ηθικής διάστασης. Το λέμε απλά: Για το αν μπορεί ένα κομματικό μεγαλοστέλεχος όπως ήταν τότε ο κ. Ανδρουλάκης και την ίδια ώρα που η κυβέρνηση του κόμματός σου κόβει μισθούς και συντάξεις, εσύ να παίρνεις νοίκια από το Δημόσιο».

Η κ. Σδούκου υποστήριξε ότι «σε αυτά οφείλει απαντήσεις ο κ. Ανδρουλάκης, ένας άνθρωπος που υβρίζει συνεχώς, που μιλά με ακραία υποτίμηση για τη δικαιοσύνη, που χρησιμοποιεί όρους όπως “συμμορία” για τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Κατέχει το τέταρτο πολιτειακό αξίωμα της χώρας, είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και με όσα λέει το ευτελίζει συνεχώς».

Ερωτηθείσα για το κόμμα της κ. Καρυστιανού, η εκπρόσωπος Τύπου επεσήμανε ότι «το κοινό στο οποίο απευθύνεται είναι τελείως διαφορετικό από το κοινό της Νέας Δημοκρατίας. Αν δει κανείς τη ρητορική, τις τοποθετήσεις, θα καταλάβει ότι επενδύει κυρίως στον θυμό, που δεν παράγει λύσεις και προτάσεις. Χρησιμοποιεί πομπώδεις φράσεις και καταγγελίες, αλλά δεν έχει πει λέξη για το τι θα κάνει. Η Νέα Δημοκρατία έχει άλλη λογική. Δεν επενδύει στον θυμό, αλλά στη δύναμη της ομαλότητας και των λύσεων».

Αναφερόμενη στον κ. Τσίπρα, η κ. Σδούκου υπογράμμισε πως «η ελληνική κοινωνία έχει πλήρη επίγνωση της προηγούμενης διακυβέρνησης. Ο κ. Τσίπρας δεν είναι ούτε καινούργιος ούτε φρέσκος, είναι το ίδιο πρόσωπο που δίχασε τους πολίτες και έφερε κόστος μετρήσιμο στις τσέπες τους και στην καθημερινότητά τους».

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον κ. Σαμαρά, σημείωσε ότι «ο κ. Σαμαράς δεν έχει εκδηλώσει την πρόθεση να κάνει κόμμα, οπότε ό,τι και να σας πω τώρα δεν θα έχει πραγματική αξία. Μπορώ όμως σίγουρα να πω ότι ελπίζω πως όντας ένας άνθρωπος που τιμήθηκε από την παράταξη, αλλά και ο ίδιος είχε θετική συνεισφορά στη διακυβέρνηση του τόπου, θα ζυγίσει πολύ προσεκτικά τι θα κάνει. Θα σας έλεγα μάλιστα στο ζύγι της ιστορίας, όχι της πρόσκαιρης πολιτικής επικαιρότητας».