Τζιτζικώστας: Αυξήσεις έως 30% στα αεροπορικά εισιτήρια λόγω του πολέμου – Η πολιτική αστάθεια μπορεί να φέρει και οικονομική

Για τις επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία, τον τουρισμό και τις μεταφορές, αλλά και για την πορεία της Ελλάδας στην Ευρώπη, μίλησε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της ΕΕ, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Στη συνέντευξή του στον Γιώργο Ευγενίδη και την εκπομπή Direct του protothema.gr, ο κ. Τζιτζικώστας εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία του ελληνικού τουρισμού, σημειώνοντας ότι «τα στοιχεία δείχνουν σταθερότητα και μικρή άνοδο σε σχέση με πέρυσι», παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή. Όπως εξήγησε, η σημαντική μείωση των τουριστών από τις χώρες του Κόλπου προς την Ευρώπη, που φτάνει ακόμη και το 50% λόγω του πολέμου, εκτιμάται ότι θα αντισταθμιστεί από την αυξημένη ενδοευρωπαϊκή κινητικότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις αερομεταφορές και στο αυξημένο κόστος λειτουργίας των αεροπορικών εταιρειών, προειδοποιώντας ότι οι πολίτες θα δουν αυξήσεις από 15% έως 30% στα αεροπορικά εισιτήρια. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα προς τις εταιρείες, ζητώντας έγκαιρη ενημέρωση των επιβατών και αποφυγή ακυρώσεων της τελευταίας στιγμής. «Σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα χαριστούμε, θα αποζημιώσουν τους επιβάτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει έλλειψη αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη, καθώς το 70% παράγεται εντός της ηπείρου, ωστόσο παραδέχθηκε ότι το κόστος έχει υπερδιπλασιαστεί. Όπως αποκάλυψε, η ΕΕ διαθέτει ήδη σχέδιο συντεταγμένης απελευθέρωσης αποθεμάτων, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Μάλιστα, εκτίμησε ότι ακόμη και αν άνοιγαν σήμερα τα Στενά του Ορμούζ, θα απαιτούνταν από έξι έως οκτώ μήνες για την πλήρη αποκατάσταση της κατάστασης.

Ο Επίτροπος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ύφεσης σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες εξαιτίας της πολεμικής κρίσης, σημειώνοντας ότι υπάρχει πλέον ορατός κίνδυνος ακόμη και για παγκόσμια ύφεση. Την ίδια στιγμή αποκάλυψε ότι βρίσκεται στο τραπέζι η συζήτηση για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την πλευρά της Ευρώπης, ενώ υπογράμμισε ότι όσο οι κρίσεις βαθαίνουν, η ευρωπαϊκή άμυνα αναδεικνύεται σε πρώτη προτεραιότητα.

Αναφερόμενος στην κριτική περί αργών αντανακλαστικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Τζιτζικώστας σχολίασε ότι «η Ευρώπη δεν είναι αργή, είναι πολύπλοκη γιατί στηρίζεται σε αρχές», προσθέτοντας ότι ήδη ανακοινώθηκε μείωση της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών κατά 30%.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στον ελληνικό σιδηρόδρομο, διαβεβαιώνοντας ότι τηρείται το χρονοδιάγραμμα εκσυγχρονισμού του δικτύου. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι εφόσον υπάρξουν αποκλίσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρέμβει. «Αν φύγουμε από τα χρονοδιαγράμματα, θα παρέμβουμε και θα κινηθεί η διαδικασία για το επόμενο επίπεδο παραβίασης των ευρωπαϊκών κανονισμών», τόνισε.

Παράλληλα, δήλωσε ότι θα ήθελε να δει ταχύτερη πρόοδο στα ζητήματα ασφάλειας των αερομεταφορών, ενώ χαρακτήρισε την Ελλάδα «πολύ καλό παράδειγμα πλήρους μεταστροφής», υποστηρίζοντας ότι η χώρα πλέον αντιμετωπίζεται ως ισότιμος συνομιλητής στην Ευρώπη. «Η Ελλάδα δεν ανήκει πλέον στους αδύναμους κρίκους της Ευρώπης», σημείωσε, αποδίδοντας αυτή την εξέλιξη και στις θυσίες των πολιτών τα προηγούμενα χρόνια.

Στο πολιτικό σκέλος της συζήτησης, ο κ. Τζιτζικώστας εμφανίστηκε ανήσυχος για το κλίμα πόλωσης, λέγοντας ότι «η τοξικότητα δεν θα φέρει καλά αποτελέσματα» και ότι απαιτείται επίγνωση της κρισιμότητας των στιγμών. Όπως υπογράμμισε, η πολιτική αστάθεια μπορεί εύκολα να οδηγήσει και σε οικονομική αστάθεια, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη αντιμετωπίζει οξυμένα προβλήματα ακρίβειας, στέγασης και δημογραφικού.

«Η σταθερότητα είναι αναγκαία και είναι μονόδρομος να σχηματιστεί μια σταθερή κυβέρνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως ακόμη και σε περίπτωση κυβέρνησης συνεργασίας, αυτή θα πρέπει να διαθέτει αντοχή και δυνατότητα διακυβέρνησης.