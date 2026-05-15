Αιχμές Πλακιά κατά Αυγερινού για τη στήριξη στο κόμμα Καρυστιανού: “Ρώτα τη Μαρία, ξέρει”

Με δεικτικό τρόπο σχολίασε ο Νίκος Πλακιάς την ανακοίνωση του δημοσιογράφου Θανάση Αυγερινού ότι εντάσσεται στο υπό δημιουργία κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Σε ανάρτησή του κάτω από το σχετικό post του δημοσιογράφου στην πλατφόρμα X, ο κ. Πλακιάς αναφέρθηκε στην υπόθεση των Tempi train crash, σημειώνοντας πως τα αίτια και οι ευθύνες της τραγωδίας δεν είναι «άγνωστα».

«Αν είναι να ταλαιπωρηθείς τόσο για να βρεις τα άγνωστα αίτια του εγκλήματος και που έγινε η συγκάλυψη μπορείς να με πάρεις ένα τηλέφωνο και να σου τα εξηγήσω όλα με στοιχεία, φωτογραφίες, βίντεο και έγγραφα για να μην ταλαιπωρηθείς τζάμπα αφού μόνο άγνωστα δεν είναι», έγραψε χαρακτηριστικά.

Θα είναι αναμφίβολα μια ιστορική στιγμή για τη μεταχουντική περίοδο, το οριστικό ίσως τέλος της Μεταπολίτευσης και του δι(στην ουσία μονο-)κομματισμού των «επαγγελματιών» πολιτικών, που οδήγησαν στη χρεοκοπία της χώρας και τα ταπεινωτικά μνημόνια. Για πρώτη φορά επιχειρείται η… https://t.co/Uk6hc3dml7 May 14, 2026

Παράλληλα, άφησε αιχμές σχετικά με την προανακριτική διαδικασία και τις πολιτικές ευθύνες, αναφέροντας:

«Ρώτα λίγο και ποιοι και ποιες κατέθεσαν μια κατηγορία αθωωτική για τον Καραμανλή που είχε αποτέλεσμα την προανακριτική και την αθώωση του μιας και το πόρισμα της κυβέρνησης ήταν για πλημμέλημα».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Πλακιάς πρόσθεσε με εμφανώς ειρωνικό τόνο: «Νομίζω η Μαρία ξέρει, για ρώτα την λίγο. Σπασίμπο σύντροφε».