Αποστόλης Τότσικας: Στην αρχή δυσκολευτήκαμε με τα παιδιά επειδή είναι δίδυμα, δεν έχει πολύ ύπνο και χάνεις το μυαλό σου

Δύσκολη ήταν αρχή για τον Αποστόλη Τότσικα όταν έγινε μπαμπάς, καθώς τα παιδιά που απέκτησε με τη Ρούλα Ρέβη είναι δίδυμα και το πρώτο διάστημα δεν υπήρχε πολύς ύπνος στην καθημερινότητά τους και αισθανόταν να χάνει το μυαλό του.



Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Παρασκευή 15 Μαΐου, ο ηθοποιός εξήγησε πως όταν γεννήθηκαν ο γιος και η κόρη του, έκανε πολλά ταξίδια στην Κύπρο λόγω δουλειάς και το βάρος έπεφτε στη σύζυγό του: «Ο γιος μου και η κόρη μου είναι 11 ετών. Η καθημερινότητά μας είναι τέλεια. Στην αρχή δυσκολευτήκαμε επειδή ήταν και τα δύο μαζί. Τότε εγώ πηγαινοερχόμουνα στην Κύπρο, γιατί έπαιζα στο “Μπρούσκο” οπότε τα περισσότερα ήταν πάνω στη Ρούλα. Προσπαθώ να είμαι full time μπαμπάς όσο μπορώ. Η Ρούλα είναι φανταστική μαμά», είπε.



Στη συνέχεια, ο Αποστόλης Τότσικας ανέφερε πως άλλαξαν πολλά όταν έγινε γονιός: «Όταν γίνεται γονιός γίνεσαι και πιο υπεύθυνος, είσαι λίγο πιο σε εγρήγορση. Είσαι ο προστάτης, ο μπαμπάς, ο φίλος, είναι όλο αυτό το πακέτο που προσπαθείς κάθε μέρα και παλεύεις να πετύχεις. Η πιο δύσκολη περίοδος με τα παιδιά ήταν το αρχικό κομμάτι, γιατί δεν έχει πολύ ύπνο και χάνεις το μυαλό σου. Το σημαντικό είναι να αρχίσουν να μιλάνε, να ξέρεις γιατί κλαίνε», δήλωσε, τονίζοντας πως οι μαμάδες έχουν μία άλλη επικοινωνία με τα παιδιά στα πρώτα στάδια, καθώς θεωρεί πως οι μπαμπάδες συνειδητοποιούν αργότερα τον ρόλο τους και η επικοινωνία με τα παιδιά χτίζεται σταδιακά.



Ο Αποστόλης Τότσικας, έπειτα, μίλησε για την γνωριμία του με τη Ρούλα Ρέβη, σημειώνοντας πως ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά: «Είμαστε 18 χρόνια μαζί. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Γνωριστήκαμε σε μια φωτογράφιση και μετά ξαναβρεθήκαμε και αυτό ήταν. Είμαστε πολύ δεμένοι, είμαστε ομάδα με τη Ρούλα. Προσπαθούμε σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε να μεγαλώσουμε παιδιά με αξίες και με ήθος, το οποίο δυστυχώς σιγά σιγά έχει χαθεί, αλλά προσπαθούμε να είμαστε οι τελευταίοι των Μοϊκανών».



Όσον αφορά στις αξίες που θέλουν ως γονείς να περάσουν στα παιδιά τους, ο ηθοποιός είπε: «Θέλουμε τα παιδιά να είναι δυνατά στο μυαλό, να μην τους επηρεάζει τίποτα, να μην νιώθουν κατώτερα από αυτό που πραγματικά είναι. Να ξέρουν τις δυνάμεις τους, να αναγνωρίζουν τα λάθη τους, να γίνονται ώριμοι μέσα από αυτά, και να μην τα παρατάνε. Πολύ σημαντικό να μην τα παρατάς».