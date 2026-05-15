MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Charles de Gaulle: Στην Αραβική Θάλασσα το γαλλικό αεροπλανοφόρο με το βλέμμα στα Στενά του Ορμούζ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στην Αραβική Θάλασσα βρίσκεται από σήμερα το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle με τα πολεμικά πλοία που το συνοδεύουν, την στιγμή που η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει τεταμένη.

Η Γαλλία σχεδιάζει την έναρξη μιας «ουδέτερης» αποστολής για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle βρίσκεται σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί να συμμετέχει.

«Διέσχισε τη Διώρυγα του Σουέζ, προχώρησε προς την Αραβική Θάλασσα και βρίσκεται στην περιοχή, αλλά δεν είναι στα Στενά του Ορμούζ», είπε η Ριφό σε συνέντευξή της στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM.

«Εξ αρχής, η θέση της Γαλλίας ήταν να προσφέρει τη δυνατότητα αποκατάστασης της ελευθερίας της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας στα Στενά, αλλά με τρόπο που δεν είναι καθόλου επιθετικός, αλλά εντελώς αμυντικός και σύμφωνος με το διεθνές δίκαιο», τόνισε.

Η ναυαρχίδα του γαλλικού στόλου διέσχισε τη Διώρυγα του Σουέζ στις 6 Μαΐου 2026 πριν κάνει μια στάση αρκετών ημερών στο Τζιμπουτί, όπου η Γαλλία διατηρεί ναυτική βάση.

Η παρουσία του Charles de Gaulle στην περιοχή του Κόλπου «μας δίνει τα μέσα να αξιολογήσουμε την κατάσταση και να επηρεάσουμε την περιφερειακή και παγκόσμια διπλωματία», σημείωσε η υφυπουργός.

Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, συνεχίζουν την πρωτοβουλία τους για την ίδρυση διεθνούς συμμαχίας που θα αναλάβει δράση για να εγγυηθεί την ασφάλεια του στενού, αφού πρώτα υπάρξει διευθέτηση του πολέμου.

Γαλλία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 7 λεπτά πριν

Survivor: Προφυλακίστηκε ο καπετάνιος του ταχύπλοου που ακρωτηρίασε τον Σταύρο Φλώρο

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Τραμπ στο Fox: Η Κίνα δεσμεύτηκε να μην δώσει όπλα στο Ιράν

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: Το ψέμα και η λάσπη είναι πλέον η επίσημη θέση της κυβέρνησης Μητσοτάκη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Δ. Ωραιοκάστρου: Τροποποιείται το δρομολόγιο της γραμμής 56 την Κυριακή λόγω εκδηλώσεων για την Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

MEDIA NEWS 7 ώρες πριν

Η Ειρήνη Κολιδά ξεσπά κατά της Acun Medya: Μου είπαν ψέματα, αδιαφόρησαν για την υγεία μου και το μόνο που τους ένοιαζε ήταν το γύρισμα

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

HAE: Οι αρχές θα επιταχύνουν την κατασκευή πετρελαιαγωγού που θα συμβάλει στην παράκαμψη του Στενού του Ορμούζ