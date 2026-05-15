MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Σάντσεθ για Eurovision: Το να απέχουμε από τον φετινό διαγωνισμό μας βάζει στη σωστή πλευρά της ιστορίας

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Πέδρο Σάντσεθ υπερασπίστηκε σήμερα την «συνεπή» απόφαση της Ισπανίας να μην συμμετάσχει στη Eurovision σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παρουσία του Ισραήλ, με τον Ισπανό πρωθυπουργό να δηλώνει ότι είναι «πεπεισμένος ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της Ιστορίας».

«Φέτος, επομένως, θα είναι διαφορετικά. Ναι, δεν θα είμαστε στη Βιέννη, αλλά το κάνουμε αυτό με την πεποίθηση ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της Ιστορίας», δήλωσε ο Σάντσεθ σε βίντεο που αναρτήθηκε στο X.

Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Τραγουδιού, που παραδοσιακά αποτελούσε γιορτή της ποπ μουσικής, έχει περιέλθει σε κρίση λόγω της στρατιωτικής επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα σε απάντηση της επίθεσης από τη Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023.

Η φετινή 70η Eurovision διεξάγεται στη Βιέννη.

Την περασμένη Τρίτη, η αυλαία του 1ου Ημιτελικού του Διαγωνισμού έγινε υπό τη σκιά διαδηλώσεων με αίτημα τον αποκλεισμό του Ισραήλ.

Ενδεικτικό του κλίματος, οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς πέντε χωρών – Ισπανίας, Ολλανδίας, Ιρλανδίας, Ισλανδίας και Σλοβενίας – μποϊκοτάρουν, λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, τη φετινή διοργάνωση, που γίνεται έτσι ο διαγωνισμός με τις λιγότερες συμμετοχές (35) από το 2003.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 4 ώρες πριν

Επιστρέφει το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης στην παραλία – Πότε αρχίζει

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ιαπωνία: Σεισμός 6,3 Ρίχτερ στο βόρειο τμήμα της χώρας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Βόλος: Έβαλε κατά λάθος όπισθεν και παρέσυρε την 83χρονη μητέρα της – Νοσηλεύεται με κατάγματα και τραύμα στο κεφάλι

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21 ώρες πριν

Γαλάζια Σημαία 2026: Στην κορυφή ξανά η Χαλκιδική – Δείτε τις 93 βραβευμένες παραλίες

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Δ. Ωραιοκάστρου: Τροποποιείται το δρομολόγιο της γραμμής 56 την Κυριακή λόγω εκδηλώσεων για την Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Νεκρή σε πισίνα ενοικιαζόμενης κατοικίας 66χρονη Βρετανίδα στην Ζάκυνθο