Συρεγγέλα: Το ΠΑΣΟΚ συγκρίνει ανόμοια πράγματα και κλείνει τα μάτια στην υπόθεση Ανδρουλάκη

«Η αξιωματική αντιπολίτευση περί άλλων τυρβάζει και ενώ εμείς δεν αμφισβητήσαμε τη νομιμότητα αλλά το ηθικό σκέλος αναφέρεται σε παλιά υπόθεση της κ. Μπακογιάννη. Το ζήτημα για το πόθεθέμα στη Βουλή, ζήτησε την άρση της ασυλίας της και στη συνέχεια δικαιώθηκε στο δικαστήριο. Τότε είχε ανακινηθεί μεγάλο ν έσχες του κ. Ανδρουλάκη έχει και πολιτικές και ηθικές διαστάσεις. Η κ. Μπακογιάννη να θυμίσω ότι έφερε η ίδια το πολιτικό θέμα. Τι συγκρίνουμε λοιπόν; Ανόμοια πράγματα; Φαντασθείτε να ήταν σήμερα στη θέση του κ. Ανδρουλάκη κάποιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Φευ, τι θα είχε γίνει. Πολύ συχνά εντός του Κοινοβουλίου η αντιπολίτευση και ειδικά το ΠΑΣΟΚ συγκλίνει με τις απόψεις της κ. Κωνσταντοπούλου και στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι βουλευτές του θέτουν θέματα νομιμότητας», τόνισε σε συνέντευξή της η βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα στη Ναυτεμπορική TV, αναφορικά με δηλώσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ για παλαιότερη υπόθεση που αφορά το Πόθεν Έσχες της Ντόρας Μπακογιάννη.

Σχετικά με τις αντιδράσεις από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας η κ. Συρεγγέλα τόνισε: «Επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος που προέρχομαι από τα σπάργανα της παράταξης αντιλαμβάνομαι και την αγωνία και τις διαφορετικές απόψεις που μπορεί να υπάρχουν Όμως αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα κι αυτό οφείλουμε να το παραδεχθούμε καθώς βλέπουμε στην καθημερινότητα ότι ο κόσμος το ασπάζεται ένα μεγάλο μέρος των πολιτών το επικροτεί. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη λαϊκή παράταξη που έχει διάφορες απόψεις αλλά στο τέλος οι απόψεις αυτές συγκλίνουν και βγαίνουμε ενωμένοι».

Μαρία Συρεγγέλα

