“Έσπασε” η Νάνσυ Ζαμπέτογλου για τη μητέρα της: “Έκλαψα σε μια πιλοτή στη Θεσσαλονίκη”

Την έντονη συναισθηματική της φόρτιση δεν μπόρεσε να διαχειριστεί η Νάνσυ Ζαμπέτογλου, το απόγευμα της Παρασκευής, όταν αναφέρθηκε στην απώλεια της μητέρας της στο “Στούντιο 4” της ΕΡΤ.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του Σταμάτη Κραουνάκη, η γνωστή παρουσιάστρια θέλησε να κάνει μια σύντομη αναφορά στις τελευταίες στιγμές της μαμάς της.

“Εγώ, όταν πέθανε η μαμά μου, έκλαψα σε μια πιλοτή στη Θεσσαλονίκη. Σε μια πυλωτή. Και είχα στο κινητό μου τραγούδια σου” εκμυστηρεύτηκε, με τρεμάμενη φωνή, η παρουσιάστρια στον καλεσμένο της.

“Και έκλαιγα μες στην πιλοτή. Φοβόμουν να μην με βλέπει και ο κόσμος, που ήμουν έτσι” συμπλήρωσε η Νάνσυ Ζαμπέτογλου με τον Σταμάτη Κραουνάκη να σχολιάζει αμέσως… “τρελό; Αυτό το τρελό που σε πιάνει μια ώρα που δεν το περιμένεις”.

Ν.Ζ.: Ναι, αλλά με τη δικιά σου την μουσική το ‘παθα. Κατάλαβες;

Σ.Κ.: Ε. βέβαια! Τι θα ‘παιζες;

“Τι να ‘παιζα και γω; Τι να ‘παιζα;” πρόσθεσε τότε με χαμόγελο η Νάνσυ Ζαμπέτογλου, για να συνεχιστεί η κουβέντα με τον δημοφιλή δημιουργό στον αέρα της καθημερινής εκπομπής της ΕΡΤ το απόγευμα της Παρασκευής.

Νάνσυ Ζαμπέτογλου

