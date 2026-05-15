Απεγκλωβίστηκε οικογένεια με δύο παιδιά μετά από εκτροπή τροχόσπιτου στην Ιόνια Οδό

Τροχαίο ατύχημα με εκτροπή τροχόσπιτου σημειώθηκε την Παρασκευή το μεσημέρι στο 160ό χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα, κοντά στην έξοδο Αμμοτόπου με τον εγκλωβισμό ενός ζευγαριού και των δύο ανήλικων παιδιών τους.

Σύμφωνα με το epirus-tv-news.gr από εξαιτίας της εκτροπής του οχήματος κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες από την Π.Υ. Φιλιππιάδας, οι οποίοι με τη χρήση διασωστικής σειράς κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ένα ζευγάρι ενηλίκων και δύο ανήλικα παιδιά, όλοι γαλλικής υπηκοότητας.



Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά τρία οχήματα με επτά πυροσβέστες, ενώ στο σημείο βρέθηκαν επίσης ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β., αστυνομικές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και όχημα της Ιόνιας Οδού για τη διαχείριση του περιστατικού και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.



Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν προληπτικά για ιατρικές εξετάσεις, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για σοβαρό τραυματισμό.



Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας.



Δείτε φωτογραφίες από το τροχαίο