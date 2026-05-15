“Jalla” στη Βιέννη: Η Antigoni χόρεψε πάνω στο τραπέζι και έστειλε την Κύπρο στον τελικό της Eurovision 2026

Η εμφάνιση της Κύπρου στη σκηνή της Wiener Stadthalle για την Eurovsion 2026, ήταν αναμφίβολα μία από τις στιγμές που θα συζητηθούν στη φετινή διοργάνωση. Η Antigoni μετέτρεψε τη συμμετοχή της σε ένα ασταμάτητο μεσογειακό πάρτι, ποντάροντας σε ένα concept που απαιτούσε απόλυτο συγχρονισμό και υψηλή ενέργεια. Το κεντρικό σκηνικό εύρημα, ένα τεράστιο τραπέζι, λειτούργησε ως η βάση για μια χορογραφία που κράτησε την ένταση στα ύψη από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Η τραγουδίστρια και οι χορεύτριές της δεν περιορίστηκαν στα κλασικά βήματα, καθώς η Antigoni Buxton χόρεψε ακόμη και πάνω στο τραπέζι, ακολουθώντας πιστά το νόημα των στίχων του Jalla. Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις όχι μόνο μέσα στην αρένα, αλλά και στον χώρο των δημοσιογράφων. Σύμφωνα με πληροφορίες από το press centre, η κυπριακή συμμετοχή απέσπασε ιδιαίτερα θετικά σχόλια από τους απεσταλμένους των διεθνών μέσων ενημέρωσης, οι οποίοι ξεχώρισαν το ταπεραμέντο και την αδιάκοπη κίνηση της εκπροσώπου της μεγαλονήσου.

Τα αποτελέσματα του Β’ Ημιτελικού

Με την ολοκλήρωση της βραδιάς και την αγωνία να κορυφώνεται, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιβεβαίωσε τη δυναμική της Κύπρου στη φετινή Eurovision 2026. Η Antigoni Buxton και η ομάδα της κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη θέση τους στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, πλαισιώνοντας τις υπόλοιπες χώρες που πήραν το πολυπόθητο εισιτήριο.

Οι χώρες που προκρίθηκαν από τον αποψινό Β’ Ημιτελικό είναι οι εξής:

Βουλγαρία

Ουκρανία

Νορβηγία

Αυστραλία

Ρουμανία

Μάλτα

Κύπρος

Αλβανία

Δανία

Τσεχία

Παρά τον έντονο ανταγωνισμό και τις 15 συμμετοχές που διεκδίκησαν την ψήφο του κοινού, πέντε χώρες δεν κατάφεραν να συγκινήσουν αρκετά τους τηλεθεατές. Το ταξίδι ολοκληρώθηκε απόψε για το Αζερμπαϊτζάν, το Λουξεμβούργο, την Αρμενία, την Ελβετία και τη Λετονία, οι οποίες μένουν εκτός συνέχειας.

Το ραντεβού στον Μεγάλο Τελικό

Μετά την επιτυχημένη παρουσία της στον ημιτελικό, η Κύπρος ετοιμάζεται πλέον για την τελική φάση του Eurovision Song Contest 2026. Η εμφάνιση της Antigoni Buxton θεωρείται ήδη μία από τις πιο χορευτικές του φετινού διαγωνισμού, έχοντας καταφέρει να κερδίσει την ψήφο του κοινού με μια παρουσίαση που συνδύασε την pop παραγωγή με το αρχέγονο μεσογειακό στοιχείο.

Η Antigoni πλέον στρέφει το ενδιαφέρον της στη μεγάλη βραδιά του Σαββάτου, όπου θα κληθεί να επαναλάβει την απαιτητική χορογραφία του Jalla μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές, διεκδικώντας την καλύτερη δυνατή θέση στην τελική κατάταξη.