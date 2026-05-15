Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 33χρονος που πέταξε βάζα με βενζίνη στο σπίτι της πρώην συντρόφου του

Στη φυλακή οδηγείται 33χρονος που καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 3,5 ετών, επειδή πέταξε βάζα με βενζίνη στο πατρικό σπίτι της πρώην συντρόφου του.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης – ενώπιον του οποίου δικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία – τον έκρινε ένοχο για κατοχή εκρηκτικών/εμπρηστικών υλών και απειλή. Σύμφωνα με την ετυμηγορία του Δικαστηρίου, η έφεση αποφασίστηκε να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής, η οποία θα πρέπει να εκτιθεί.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία της 46χρονης γυναίκας, συνέβη σε περιοχή του δήμου Βόλβης, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Όπως κατέθεσε η ίδια, ο 33χρονος πέρασε τρεις φορές μέσα σε μία μέρα με το αυτοκίνητο του έξω από το πατρικό της σπίτι, εκσφενδονίζοντας προς το μπαλκόνι βάζα με εύφλεκτο υγρό. «Μύριζε βενζίνη» ανέφερε η γυναίκα, κάτι που επιβεβαίωσε μάρτυρας- αστυνομικός που εξετάστηκε από το δικαστήριο.

Ανατρέχοντας στο παρελθόν της σχέσης τους, η 46χρονη είπε ότι ο κατηγορούμενος την απειλούσε όταν εκείνη ζητούσε να διακόψουν τη σχέση τους, και γι αυτό το λόγο είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη, καταθέτοντας περιοριστικά μέτρα εις βάρος του.

Στην απολογία του, ο 33χρονος ισχυρίστηκε ότι τα βάζα περιείχαν μαλακτικό ρούχων. «Ίσως κάποιο βάζο να είχε υπολείμματα βενζίνης» είπε, όταν κλήθηκε να σχολιάσει την κατάθεση του αστυνομικού, ενώ σε ερώτηση της έδρας για ποιο λόγο προχώρησε στην πράξη αυτή, απάντησε πως το έκανε για να αναγκάσει την 46χρονη να καθαρίσει το μπαλκόνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

