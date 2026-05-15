Θεσσαλονίκη: Με Δημήτρη Χρυσοχοΐδη, μοναδικές συνταγές και δράσεις για παιδιά έρχεται η γιορτή των λαϊκών αγορών στην Αριστοτέλους

97 Χρόνια Λαϊκές Αγορές – Γιορτή στην
Αριστοτέλους

Τα 97 τους χρόνια γιορτάζουν οι λαϊκές αγορές στην εκδήλωση με τίτλο «OneHealthστη Λαϊκή – Το ταξίδι της ζωής» που θα γίνει στις 28 Μαΐου 2026 στην πλατεία Αριστοτέλους στο άγαλμα Βενιζέλου, στη Θεσσαλονίκη.

Φέτος η εκδήλωση είναι εμπνευσμένη από τη φιλοσοφία του One Health, η οποία αναδεικνύει ότι η υγεία του ανθρώπου, των ζώων και του περιβάλλοντος είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και αλληλοεξαρτώμενες.

Η λαϊκή αγορά είναι το ιδανικό σημείο για να γίνει αυτή η σύνδεση ορατή στην πράξη, καθώς εκεί συναντώνται η τοπική παραγωγή, η τροφή, η φύση και η καθημερινή ζωή. Τα προϊόντα που πωλούνται στον πάγκο ξεκινούν από τη γη, χρειάζονται νερό, αέρα και ήλιο για να μεγαλώσουν και επηρεάζουν άμεσα την υγεία και την ευεξία μας.

Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, το πρωί από τις 09.00 π.μ. μέχρι και τις 14.00 μ.μ. θα γίνουν δράσεις για τα παιδιά. Μαθητές από δημοτικά σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας θα εξερευνήσουν μέσα από 8 βιωματικούς σταθμούς και διαδραστικά εργαστήρια τα τέσσερα στοιχεία της φύσης – γη, νερό, αέρα και ήλιο – και θα μάθουν πώς αυτά συνδέονται με τη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα και την ισορροπία της ζωής.

Μεταξύ άλλων θα μάθουν για τον κύκλο του νερού, θα ανακαλύψουν πώς οι δορυφόροι παρακολουθούν τον πλανήτη μας, μας προσφέρουν χρήσιμα δεδομένα και μας βοηθούν να βελτιώσουμε κλάδο της γεωργίας, θα γνωρίσουν πώς ο ήλιος, ο άνεμος και το νερό μπορούν να τροφοδοτήσουν με ενέργεια τα χωράφια, αλλά και ποια εποχή είναι προτιμότερο να καταναλώνουμε το κάθε φρούτο και λαχανικό, για να έχουμε τα μέγιστα οφέλη.

Στην πλατεία θα υπάρχει και ένα εκπαιδευτικό θερμοκήπιο, ενώ θα υπάρχει δράση για την κυκλοφοριακή αγωγή και την οδική ασφάλεια.

Στο τέλος οι μικροί επισκέπτες θα πάρουν δώρο σακούλα με φρούτα και λαχανικά, τσάντες με ενημερωτικό υλικό και φυτά.

Στη Γιορτή των Λαϊκών Αγορών, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και οι chef ambassadors θα ετοιμάσουν μοναδικές συνταγές με τα πιο αγνά υλικά της γης μας.

Από τις 18.00 μέχρι και τις 23.30 η εκδήλωση θα συνεχίσει με λαϊκό πρόγραμμα για τους ενήλικες.

Θα τραγουδήσουν οι: Δημήτρης Χρυσοχοΐδης, Μαριάνθη Κεφάλα, Ευτέρπη Λημναίου, Ισορροπιστής, Μπάμπης Κεμανετζίδης, Γιώργος Ιωαννίδης. Μουσική θα παίξει και ο dj Batsaras.

Η εκδήλωση γίνεται από τη Γενική Συνομοσπονδία Παραγωγών Επαγγελματιών και Βιομηχανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών Ελλάδος σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τον Φορέα Λαϊκών Αγορών Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υφυπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας – Θράκης) και του δήμου Θεσσαλονίκης.

