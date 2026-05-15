Μεσανατολικό: Παλαιστίνιος έφηβος νεκρός από ισραηλινά πυρά στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Ένας Παλαιστίνιος έφηβος σκοτώθηκε σήμερα από τα πυρά Ισραηλινών στρατιωτικών σε χωριό στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, όπου ο ισραηλινός στρατός στοχοθέτησε κάποιους “που πετούσαν πέτρες”, όπως δήλωσε στο AFP.

Ο Φαχντ Ζιντάν Ογουέις, 15 ετών, σκοτώθηκε “από τις σφαίρες των δυνάμεων κατοχής (σ.σ. του ισραηλινού στρατού) τα ξημερώματα στο χωριό Λουμπάν αλ Σαρκίγια στην περιοχή της Ναμπλούς”, επεσήμανε σε σύντομη ανακοίνωσή του το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Η ίδια πηγή διευκρίνισε ότι το πτώμα του εφήβου παραμένει στα χέρια των ισραηλινών δυνάμεων.

Όταν ρωτήθηκε για το περιστατικό, ο ισραηλινός στρατός απάντησε στο AFP ότι “στη διάρκεια στοχευμένης αντιτρομοκρατικής επιχείρησης στην περιοχή του Λουμπάν αλ Σαρκίγια στρατιώτες εντόπισαν τρεις τρομοκράτες που πετούσαν πέτρες εναντίον ισραηλινών οχημάτων τα οποία κυκλοφορούσαν σε έναν δρόμο”.

“Οι στρατιώτες πυροβόλησαν προς τους τρομοκράτες και εξουδετέρωσαν έναν από αυτούς”, επεσήμανε εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Την Τετάρτη ένας άλλος Παλαιστίνιος έφηβος, ηλικίας 16 ετών που επίσης καταγόταν από το Λουμπάν αλ Σαρκίγια, σκοτώθηκε από τα πυρά Ισραηλινών στρατιωτών σε κοντινό χωριό, είχε ανακοινώσει η Παλαιστινιακή Αρχή. Ο στρατός του Ισραήλ είχε επισημάνει και για το περιστατικό αυτό ότι άνοιξε πυρ εναντίον “ανθρώπων που πετούσαν πέτρες”.

Εβδομήντα παιδιά Παλαιστινίων έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη από τον Ιανουάριο του 2025, ανακοίνωσε την Τρίτη η Unicef, διευκρινίζοντας ότι το 93% αυτών των παιδιών σκοτώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Η βία στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος υπό την κατοχή του Ισραήλ από το 1967, ήταν σε υψηλό επίπεδο για χρόνια, όμως έχει ενταθεί αφού ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, τον Οκτώβριο του 2023.

Έκτοτε τουλάχιστον 1.072 Παλαιστίνιοι — ανάμεσά τους μέλη ένοπλων κινημάτων αλλά και πολλοί άμαχοι– έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους έκτοτε, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP βασισμένη στις ανακοινώσεις του υπουργείου Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Το ίδιο διάστημα, κατά επίσημα ισραηλινά στοιχεία, τουλάχιστον 46 άνθρωποι, τόσο στρατιωτικοί όσο και πολίτες, έχουν σκοτωθεί σε επιχειρήσεις των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων ή σε παλαιστινιακές επιθέσεις.