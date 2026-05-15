Το φαντασμαγορικό “OVO” του “Cirque du Soleil” ζωντανεύει στη Θεσσαλονίκη με πάνω από 50 ακροβάτες, μουσικούς και performers από 25 χώρες – Βίντεο και φωτο

Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα γεμάτο χρώματα, αδρεναλίνη και ακροβατικά που κόβουν την ανάσα έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης (14/5) στη Θεσσαλονίκη. Η εντυπωσιακή παράσταση «OVO» του Cirque du Soleil έδωσε την ευκαιρία στο κοινό που την παρακολούθησε να βυθιστεί στον μαγικό μικρόκοσμο των εντόμων, μέσα από τις κινήσεις ακροβατών που μοιάζουν να μην γνωρίζουν τι θα πει βαρύτητα.

Η παράσταση «OVO» που στα Πορτογαλικά σημαίνει «Αυγό», το οποίο ταξιδεύει τα τελευταία 17 χρόνια σε όλο τον κόσμο με περισσότερους από 50 ακροβάτες, μουσικούς και performers, από 25 χώρες, μας μεταφέρει σε έναν μαγικό μικρόκοσμο, εμπνευσμένο από τη ζωή των εντόμων. Φαντασμαγορικά κουστούμια, εντυπωσιακές μεταμορφώσεις, μουσική εμπνευσμένη από τη βραζιλιάνικη κουλτούρα ταξιδεύουν το κοινό σε ένα ζωντανό, χρωματιστό και απρόβλεπτο σύμπαν.

Η παράσταση περιλαμβάνει:

Εξαιρετικά ακροβατικά νούμερα που ξεπερνούν τα όρια του ανθρώπινου σώματος

Φαντασμαγορική αισθητική εμπνευσμένη από τη φύση

Ζωντανή μουσική επί σκηνής από επταμελή ορχήστρα

100μελές επιτελείο από 25 χώρες

Λίγα λόγια για το Cirque du Soleil

Το Cirque du Soleil ιδρύθηκε το 1984 στον Καναδά και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο του σύγχρονου θεάματος. Με περισσότερους από 400 εκατομμύρια θεατές σε 40 χρόνια, 4.000 εργαζόμενους και 1.200 καλλιτέχνες από 80 εθνικότητες, κάθε παραγωγή αποτελεί μια ξεχωριστή ωδή στη φαντασία, την ανθρώπινη κίνηση και την καλλιτεχνική καινοτομία. Το Cirque du Soleil αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα καλλιτεχνικά φαινόμενα των τελευταίων δεκαετιών, δημιουργώντας μοναδικές εμπειρίες που έχουν συναρπάσει εκατοντάδες εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο.

Το Thestival.gr στα παρασκήνια του σόου

Το Thestival.gr βρέθηκε στα παρασκήνια του φαντασμαγορικού σόου, παρακολούθησε τις πρόβες των ακροβατών και μπήκε και στον χώρο των κουστουμιών.

Επίσης, στο τέλος της ξενάγησης, που πραγματοποιήθηκε από την Καναδή Senior Publicist on tour, Janie Mallet, μας μίλησαν για την παράσταση, ένας εκ των πρωταγωνιστών της, ο Βρετανός ηθοποιός Robin Beer, ο οποίος μιλάει ελληνικά και ζει στην Ελλάδα και παίζει τον Voyager, την μπλε μύγα, αλλά και ο Αμερικανός Jesse Harris, performer στο νούμερο Chinese Poles και παράλληλα υπεύθυνος για την ενδυνάμωση και τη φυσική κατάσταση της ομάδας.

Ο Βρετανός ηθοποιός είναι από τις πρώτες φιγούρες που εμφανίζονται στη σκηνή. Όπως περιέγραψε ο ίδιος είναι ένας ταξιδιώτης ο οποίος είναι φορτωμένος με ένα τεράστιο αυγό στην πλάτη και μπαίνει στον κόσμο των εντόμων και ερωτεύεται μία πασχαλίτσα.

Πόσες ώρες χρειάζεται να στηθεί η παραγωγή

Όπως μας εξήγησε η Janie Mallet, σε κάθε πόλη προσλαμβάνονται 100 τοπικοί εργαζόμενοι για το στήσιμο της παραγωγής και πως χρειάζονται περίπου 12 ώρες για να συναρμολογηθεί η σκηνή του σόου.

Επίσης, η παράσταση συνοδεύεται από ζωντανή μουσική σε όλη τη διάρκειά της με τους επτά μουσικούς και μία τραγουδίστρια να βρίσκονται πίσω από τον τεράστιο τοίχο της σκηνής, παρακολουθώντας συνεχώς τι συμβαίνει μέσα από οθόνες.

Το «OVO» παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη έως τις 17 Μαΐου. Οι επόμενες παραστάσεις είναι απόψε στις 20:30, αύριο Σάββατο στις 12:30, 16:30 και 20:30 και την Κυριακή στις 12:30 και 16:30.