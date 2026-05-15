Fraport Greece: Άνοδος 3,2% στην επιβατική κίνηση τον Απρίλιο παρά τις επιπτώσεις από τη Μέση Ανατολή

Αύξηση 3,2% κατέγραψε η επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece τον Απρίλιο του 2026, καθώς διακινήθηκαν συνολικά 1,8 εκατομμύρια επιβάτες, δηλαδή περίπου 56.000 περισσότεροι σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Παρά τη θετική εικόνα, η αεροπορική κίνηση επηρεάστηκε σημαντικά από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ακυρώσεις πτήσεων από και προς το Ισραήλ οδήγησαν σε απότομη πτώση της σχετικής επιβατικής κίνησης.

Η επανεκκίνηση των πτήσεων προς το Ισραήλ ξεκίνησε στα μέσα Απριλίου κυρίως μέσω των ισραηλινών αεροπορικών εταιρειών EL AL και Israir, με περιορισμένη δραστηριότητα στα αεροδρόμια της Ρόδου και της Θεσσαλονίκης.

Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025, η επιβατική κίνηση από και προς το Ισραήλ υποχώρησε κατά 92,5%, δηλαδή κατά περίπου 45.000 επιβάτες. Οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφηκαν στη Ρόδο και τη Θεσσαλονίκη, με μειώσεις 25.000 και 18.000 επιβατών αντίστοιχα, κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης πτήσεων από αερομεταφορείς της Μέσης Ανατολής.

Θετικά λειτούργησε η περίοδος του Πάσχα, που συνέπεσε με τις αρχές Απριλίου, ενισχύοντας σημαντικά την κίνηση κατά το πρώτο μέρος του μήνα, αν και η δυναμική αυτή άρχισε να εξασθενεί προς το τέλος του.