ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Μαρινάκης ομολόγησε πως η κυβέρνηση είναι πίσω από τη στοχοποίηση του Νίκου Ανδρουλάκη

«Ο κ. Μαρινάκης ομολόγησε πως η κυβέρνηση είναι πίσω από τη στοχοποίηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και χρησιμοποιεί τη λάσπη ως αντίποινα απέναντι στον αγώνα του Νίκου Ανδρουλάκη για διαφάνεια και δικαιοσύνη. Έστειλε μήνυμα ότι όσο συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί τα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θα εντείνεται η επιχείρηση σπίλωσης», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, σε απάντησή του προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

«Κύριε Μαρινάκη, μη χάνετε τον χρόνο σας. Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για δικαιοσύνη και πολιτική αυτονομία», προσθέτει θέτοντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο τα εξής ερωτήματα: «Εσείς θα ζητήσετε από τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας που διατηρούν λογαριασμούς στο εξωτερικό, έχουν αμοιβαία κεφάλαια και ομόλογα στο εξωτερικό να τα επιστρέψουν στην Ελλάδα; Θα ζητήσετε από τον πρωθυπουργό να πείσει τη σύζυγό του να μεταφέρει στην Ελλάδα τα χρήματα που διατηρεί σε λογαριασμούς του εξωτερικού; Θα ζητήσετε από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που συνάπτουν νόμιμες συμβάσεις με το Δημόσιο να σταματήσουν, γιατί είναι “ανήθικοι”; Θα ζητήσετε από όσους βουλευτές σας μισθώνουν ακίνητα σε φορείς να διακόψουν τις μισθώσεις;».

Εν είδει υστερόγραφου το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προτρέπει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο: «Στο επόμενο Forum “Αλήθεια” για τα fake news οργανώστε μια συζήτηση με εσάς, τον κ. “Ζούκοφ” και τον κ. “Δημήτρη Κατακουζηνό”». «Θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να γνωρίσουμε και τον… κ. “Κατακουζηνό”», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

