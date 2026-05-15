Νένα Χρονοπούλου: Όταν με βλέπεις στη σειρά του σούπερ μάρκετ, δεν μπορείς να ξέρεις τι αγωνία έχω εγώ να γυρίσω γρήγορα στο σπίτι μου

Το «παρών» σε εκδήλωση για την Ημέρα της Μητέρας με Παιδί ΑμΕΑ έδωσε η Νένα Χρονοπούλου, μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά πολλές οικογένειες.

Η ηθοποιός υπογράμμισε την ανάγκη για μεγαλύτερη στήριξη από την Πολιτεία, ζητώντας περισσότερα δικαιώματα και παροχές για τους γονείς που μεγαλώνουν παιδιά με αναπηρίες.

«Έχουμε δημιουργήσει όλοι οι γονείς που είμαστε στο «4amea», υποστηρικτικό δίκτυο. Είναι πραγματικά συγκινητικό το πόσο ανάγκη έχει η αγωνίστρια μάνα, μια μάνα που ποτέ δεν είχε μια δική της ημέρα, γιατί ναι μεν υπάρχει η γιορτή της μητέρας, αλλά αυτή η μητέρα δεν ξεπεζεύει ποτέ», υπογράμμισε η Νένα Χρονοπούλου.



«Ακούστε, αυτή η μέρα έχει εξέλιξη. Έχει την κάρτα προτεραιότητας γονέα. Γιατί όταν εσύ με βλέπεις στη σειρά ενός σούπερ μάρκετ, δεν μπορείς να ξέρεις τι αγωνία έχω εγώ να γυρίσω γρήγορα στο σπίτι μου. Εάν λοιπόν δεν έχεις καταλάβει την ύπαρξή μου, πώς θα μου τη δώσεις την προτεραιότητα;

Άρα αυτή η μέρα που προσπαθούμε να θεσπιστεί και να καθιερωθεί, μετά θα έχει ένα μπαράζ εξελίξεων που θα μάθει η κοινωνία ότι δεν υπάρχουνε μόνο τα παιδιά, είναι και οι γονείς από πίσω που πραγματικά θέλουν υποστήριξη, ακόμα και με το να τους δώσουμε μία σειρά», κατέληξε στις δηλώσεις της η Νένα Χρονοπούλου.