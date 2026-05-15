Μαντώ: Για έναν χρόνο δεν επικοινωνούσα πολύ καλά με το περιβάλλον

Η Μαντώ μίλησε στην εκπομπή «Breakfast@Star» για τη φετινή Eurovision, θυμήθηκε τη δική της συμμετοχή στον διαγωνισμό το 2003, ενώ αναφέρθηκε και στη δύσκολη περίοδο που πέρασε μετά την απώλεια των γονιών της.

«Είναι μια πολύ παραγωγική περίοδος. Τα τελευταία δύο χρόνια, έτσι, ψαχνόμουνα λιγάκι μαζί με την εταιρεία μου, για το τι τραγούδι θα βγάλω. Ήτανε λιγάκι δύσκολο το να αποφασίσουμε και ο παραγωγός μου, ο Γιάννης ο Δουλάμης, μου είπε «Γιατί δεν δοκιμάζεις να γράψεις κάτι κι εσύ, όπως έγραφες και παλιότερα;». Όταν γράφω ένα τραγούδι, βάζω τον εαυτό μου πάνω σε ένα stage να τραγουδάω το τραγούδι, και νιώθω τι θα μπορούσε να νιώθει ο κόσμος ακούγοντάς το», δηλώνει η Μαντώ.

Έχει βαρεθεί να απαντά συνέχεια για τη συμμετοχή της στη Eurovision το 2003;

«Γενικά στις συνεντεύξεις, λίγο-πολύ λέμε τα ίδια πράγματα, αλλά το κοινό κάθε φορά είναι άλλο. Οπότε, εξιστορώ ακριβώς αυτό το οποίο με ρωτάνε. Γιατί είναι κι αυτό κομμάτι της δουλειάς, δεν βαριέμαι ποτέ να το κάνω», απαντά η τραγουδίστρια.

Για τον Ακύλα η Μαντώ σχολιάζει: «Εγώ πίστευα πολύ σε αυτό το τραγούδι. Πίστευα πολύ στον Βίκτωρα, το ‘χα πει και δημόσια. Ήταν ένα τραγούδι διαφορετικό, εντελώς. Ήταν κάτι καινούργιο, δεν έχουμε ξαναστείλει ποτέ κάτι τέτοιο. Από μέσα μου έλεγα, και τώρα το λέω και απ’ έξω μου, λέω «Ευτυχώς που δεν έστειλα», γιατί ήμουν έτοιμη να στείλω κι εγώ τραγούδι. Ευτυχώς που δεν έστειλα, γιατί ήταν σαρωτική η νίκη του Βίκτωρα φέτος. Ήτανε το αδιαμφισβήτητο φαβορί. Κι αυτό αποδεικνύεται κιόλας από την επιτυχία και την αποδοχή που έχει διεθνώς».

«Πιστεύω ότι σίγουρα θα ‘μαστε στην πεντάδα. Δεν θα τολμήσω να πω ότι θα βγούμε πρώτοι, γιατί δεν θέλω να έχει αυτό το βάρος ο καημένος, ότι περιμένουμε από αυτόν να βγει οπωσδήποτε πρώτος. Θα τον αγαπάμε ό,τι και να βγει», υπογραμμίζει η τραγουδίστρια για τον Έλληνα εκπρόσωπο.

Κλείνοντας, η Μαντώ εξομολογήθηκε και τα συναισθήματά της μετά τον θάνατο των γονιών της.

«Εγώ έχασα τον εαυτό μου… Ξεριζώθηκα… Για ένα χρόνο δεν επικοινωνούσα πολύ καλά με το περιβάλλον. Θες να μιλήσεις με τη μαμά σου, με τον μπαμπά σου, και δεν μπορείς. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για έναν άνθρωπο. Τα παιδιά μου με κρατάνε και η δουλειά μου και ο κόσμος που μ’ αγαπάει».