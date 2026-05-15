Eurovision 2026 – Ακύλας: “Φοβάμαι πολύ ότι μία θέση εκτός της πρώτης μπορεί να απογοητεύσει”

Συνέντευξη στον Τάσο Τρύφωνος και τον «Love FM Cyprus 100.7» έδωσε ο Ακύλας, δύο μέρες πριν τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026.

Ο νεαρός τραγουδιστής τόνισε πως νιώθει άγχος, φοβούμενος ότι οποιαδήποτε θέση εκτός από την πρώτη ίσως απογοητεύσει το κοινό.

«Πίστεψα ότι το όνειρο θα γίνει πραγματικότητα, όταν βγήκε ολόκληρο το κομμάτι βασικά, και έγινε πανζουρλισμός. Και Ελλάδα και από Κύπρο δέχτηκα τόση πολλή αγάπη. Έβλεπα βίντεο από μικρά παιδάκια να είναι μπροστά στην τηλεόρασή τους και να κάνουν έτσι, που με έσπασε αυτό, ήταν ό,τι πιο γλυκό έχω δει στη ζωή μου.

Το ότι άγγιξε τόσο μικρούς όσο και μεγάλους… Μου στείλανε βίντεο από γιαγιάδες να το χορεύουνε, δηλαδή, όλες τις ηλικίες. Και πραγματικά είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που έχω την ευκαιρία να εκπροσωπήσω τη χώρα μου», είπε αρχικά ο Ακύλας.

Ο Ακύλας είπε στη συνέχεια: «Θα σου έλεγα ψέματα αν έλεγα ότι δεν με έχει φορτώσει λίγο (το ότι πάμε για τη νίκη). Αγαπώ πάρα πολύ τον κόσμο που με στήριξε και με πιστεύει τόσο πολύ, και πιστεύει το Ferto και αυτό μου δίνει τόση δύναμη να πιστεύω κι εγώ στον εαυτό μου και σε αυτό το project, και να συνεχίζω.

Απλά, φοβάμαι πολύ, το ότι μία θέση εκτός της πρώτης, μπορεί να απογοητεύσει, ας πούμε. Και με στεναχωρεί λίγο αυτό! Aρκετοί που μου στέλνουν ας πούμε μηνύματα, που μου λένε «δεν μας νοιάζει η πρώτη θέση, είσαι ήδη νικητής και είσαι ήδη ο νικητής της καρδιάς μας».

Είναι αλλιώς όταν θα είναι εκεί η μητέρα μου. Θα μου δώσει άλλη ενέργεια που θα σκέφτομαι ότι είναι εκεί η μαμά μου και είναι κρίμα που δεν θα μπορέσει να έρθει και ο μπαμπάς μου, δηλαδή, αλλά θα με δει από το σπίτι και, μου στέλνει πολλές ευχές κάθε μέρα και, μιλάμε. Αλλά σίγουρα, θα μου δώσουνε πολλή δύναμη και οι δύο».