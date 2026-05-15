Φλώρινα: 82χρονος κατάλαβε τους απατεώνες λογιστές που ζήτησαν χρυσαφικά και κατέληξαν με χειροπέδες

Ύστερα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι, στην πόλη της Φλώρινας, 31χρονη και 29χρονος που δραστηριοποιούνταν σε τηλεφωνικές απάτες, ενώ αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ακόμη ενός συνεργού τους, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα απάτης κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, από πολίτες περιοχής της Φλώρινας καταγγέλθηκαν χθες τηλεφωνικές απάτες, κατά τις οποίες άγνωστο άτομο, τηλεφωνούσε σε αυτούς προσποιούμενο τον λογιστή και με το πρόσχημα καταγραφής όλων των χρημάτων και χρυσαφικών που υπάρχουν στην οικία τους, προκειμένου να διασφαλιστούν, απαιτούσε από αυτούς την άμεση παράδοσή τους σε συνεργό του.

Συγκεκριμένα, χθες το μεσημέρι, 82χρονος ημεδαπός δέχτηκε τηλεφωνική κλήση στο σταθερό τηλέφωνο της οικίας του από άγνωστο άνδρα, ο οποίος προσποιούμενος τον λογιστή, και παρουσιάζοντάς του ψευδή γεγονότα ως αληθή, του ζήτησε να παραδώσει σε συνεργό του χρυσαφικά αξίας -2.000- ευρώ, πλην όμως ο 82χρονος αντιλαμβανόμενος τη σε βάρος του απόπειρα απάτης, ενημέρωσε την Αστυνομία.

Άμεσα, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθη η 31χρονητη στιγμή που εισήλθε στον προαύλιο χώρο της οικίας του 82χρονου προκειμένου να παραλάβει τα χρυσαφικά.

Ακολούθως, εντοπίσθηκε σε κοντινή απόσταση το ΙΧΕ αυτοκίνητο, με το οποίο νωρίτερα ο 29χρονος είχε μεταφέρει την 31χρονη στην προαναφερόμενη οικία, προκειμένου να τελέσουν την αξιόποινη πράξη και συνελήφθη.

Το προαναφερόμενο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης της αξιόποινης πράξης, καθώς και -2- κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας συνεχίζονται οι έρευνες, για την ταυτοποίηση ακόμη -1- άγνωστου ατόμου, συνεργού των συλληφθέντων, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν άλλων παθόντων.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας, ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας.