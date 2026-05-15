Επιστρέφει το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης στην παραλία – Πότε αρχίζει

Ο αγαπημένος θεσμός το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης επιστρέφει τον Ιούνιο στην παραλιακή λεωφόρο του Λευκού Πύργου, από το Βασιλικό Θέατρο  μέχρι την στάση Στρατηγείου (άγαλμα Καραμανλή).

Η έναρξη του Φεστιβάλ είναι προγραμματισμένη για τις 19 Ιουνίου. Θα λειτουργεί από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ.

Όπως κάθε χρόνο διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας και συνδιοργανωτή το Δήμο Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη και την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Συμμετέχουν πάνω από 500 εκδότες σε 100 καλαίσθητα εκθετήρια.

Το φετινό Φεστιβάλ  είναι αφιερωμένο στον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ θα επανεκδώσει μια  ιστορική  έκδοση του 1500.

Ο τίτλος του βιβλίου είναι  ΓΑΛΗΝΟΥ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΒΙΒΛΙΑ ΙΑ΄ και ΠΡΟΣ ΓΛΑΥΚΩΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΑ Β΄

“Πιστεύουμε από την μέχρι τώρα πετυχημένη πορεία του ότι και φέτος για 45η χρονιά θα πετύχει για μια ακόμη φορά, να προωθήσει το ελληνικό βιβλίο παντού, και να αυξηθεί η βιβλιοαναγνωσία”, αναφέρουν οι διοργανωτές.

Υπολογίζεται ότι κατά την διάρκεια της λειτουργίας του θα πραγματοποιηθούν από τους συγγραφείς περισσότερες από 500 παρουσιάσεις των νέων τους βιβλίων, υπογράφοντας τα συγχρόνως.

Παράλληλα θα παρουσιαστούν σε  ειδικό εκθετήριο  εκδόσεις κόμικς.  

