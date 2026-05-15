Ηλιούπολη: Παρέμβαση Αρείου Πάγου για τη διαρροή βίντεο και του σημειώματος των 17χρονων που έπεσαν από την ταράτσα

Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η διαρροή του σημειώματος της 17χρονης που μαζί με την φίλη της έπεσαν από τον 6ο όροφο της πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, ζήτησε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών άμεση ποινική προκαταρκτική έρευνα για τις ευαίσθητες πληροφορίες που διέρρευσαν από το σημείωμα της 17χρονης αλλά και από την στιγμή της τραγωδίας στην Ηλιούπολη.

Ανέφερε πως ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα «έχουν κατακλυσθεί, κατά κυριολεξία, με την απαράδεκτη από κάθε άποψη δημοσιοποίηση των σημειωμάτων που αποδίδονται στα δύο 17χρονα ανήλικα που φέρονται ότι αυτοκτόνησαν και με την αναπαραγωγή εικόνας (VIDEO) από τον τόπο του συμβάντος, αποκαλύπτοντας, πλην άλλων, την ταυτότητα των θυμάτων και των οικείων τους».

Ο εισαγγελέας ζητά την επιβεβλημένη διερεύνηση της διαρροής και της δημοσιοποίησης των σημειωμάτων και βίντεο, ενόψει του κινδύνου που μπορεί να προκαλέσει σε ανήλικους ή ευαίσθητους πολίτες αλλά και την προστασία της ταυτότητας και της μνήμης των ανήλικων κοριτσιών που έφυγαν από τη ζωή τόσο νωρίς.