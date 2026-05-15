MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Μετεξεταστέος και στο εμπορικό και στο ενοχικό δίκαιο ο κ. Κυρανάκης

Intime
|
THESTIVAL TEAM

χωρίς αντίλογο γιατί στην ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας μονολογούν από άμβωνος», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε σχόλιο του σχετικά με δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Ειδικότερα αναφέρει:

«Ο κ. Κυρανάκης είναι νομικός και κάνει βαρύγδουπες αναλύσεις για το άρθρο 57 παρ.1. Επειδή μάλλον ήταν ασθενής, σε εκείνη την παράδοση στο αμφιθέατρο της νομικής, ας του το εξηγήσουμε: Το άρθρο 57 παρ. 1 αναφέρεται σε συμβάσεις επενδυτικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα. Η εκμίσθωση εκ μέρους ιδιώτη ακινήτου του δεν συνιστά τέτοια σύμβαση. Σήμερα έμαθαν από την κυβέρνηση οι ιδιοκτήτες ακινήτων της χώρας ότι οι μισθωτές τους είναι πελάτες τους και ότι οι ίδιοι είναι επενδυτές. Να ψάξει για αντίστοιχους επενδυτές στο Υπουργικό Συμβούλιο».

«Μετεξεταστέος και στο εμπορικό και στο ενοχικό δίκαιο», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ και καταλήγει: «Μείνετε καλύτερα στην ανάγνωση του ‘αποχετευτικού συστήματος του Βυζαντίου’ και αφήστε τα ‘νομικά’ κείμενα του κ. ‘Δημήτρη Κατακουζηνού’. Συγγνώμη, λάθος, ήταν ανυπόγραφη η σημερινή ‘επιτυχία’ του mononews. Φαίνεται θα πήρε το ρεπό του».

ΠΑΣΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Απορρίφθηκε το αίτημα πρόωρης αποφυλάκισης του Σερβοβόσνιου εγκληματία πολέμου Ράτκο Μλάντιτς για λόγους υγείας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Κρήτη: Γυναίκα πυροσβέστης τραυματίστηκε σοβαρά κατά την διάρκεια άσκησης στον εξομοιωτή Fire Dragon

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη αρχίζει σήμερα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

Σέρρες: Ένταση ανάμεσα σε αγρότες και ΜΑΤ στον Προμαχώνα – Βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Χανταϊός: Συνολικά 41 άτομα υπό παρακολούθηση στις ΗΠΑ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Ηλιούπολη: Παρέμβαση Αρείου Πάγου για τη διαρροή βίντεο και του σημειώματος των 17χρονων που έπεσαν από την ταράτσα