Δ. Ωραιοκάστρου: Τροποποιείται το δρομολόγιο της γραμμής 56 την Κυριακή λόγω εκδηλώσεων για την Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

Τροποποιείται προσωρινά τις πρωινές ώρες της Κυριακής 17 Μαΐου 2026, το δρομολόγιο της «Γραμμής 56» (Ωραιόκαστρο – Ν.Σ. Σταθμός) του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης λόγω εκδηλώσεων που θα γίνουν στο πλαίσιο της Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Μνημείο της Γενοκτονίας που βρίσκεται έναντι του Δημαρχείου Ωραιοκάστρου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, το δρομολόγιο της «Γραμμής 56» τροποποιείται την Κυριακή, 17 Μαΐου 2026, από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι ως εξής:

Η μετάβαση των λεωφορείων από το Ν.Σ. Σταθμό προς το Τέρμα Παλαιοκάστρου θα πραγματοποιείται κανονικά.

Στην επιστροφή από το Τέρμα Παλαιοκάστρου προς το Ν.Σ. Σταθμό η διαδρομή που θα ακολουθήσει το λεωφορείο της γραμμής 56 είναι: Από Πλατεία Τζαβέλα – Νεοχωρούδας – Φλωρίνης – Κονταξοπούλου – Θεσσαλονίκης.

Μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων τα δρομολόγια θα εκτελούνται κανονικά.