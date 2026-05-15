Δημήτρης Αρβανίτης: Η εμφάνιση της Κύπρου ήταν τσαπατσούλικη, θα έπρεπε να είχαν προετοιμαστεί πιο καλά

THESTIVAL TEAM

Τις συμμετοχές της Ελλάδας και της Κύπρου στη Eurovision 2026 σχολίασε ο Δημήτρης Αρβανίτης, σε δηλώσεις του στο Πρωινό.

«Από την πρώτη στιγμή που άκουσα το τραγούδι του Ακύλα, δεν ενθουσιάστηκα, αλλά βρήκα κάτι μέσα σε αυτό. Είδα ένα νέο παιδί με ψυχή», είπε αρχικά ο Δημήτρης Αρβανίτης.

Ο Δημήτρης Αρβανίτης πρόσθεσε: «Η πρωτιά δεν μου έλεγε ποτέ τίποτα και δεν μου λέει επίσης κάτι αν πάει στον πάτο. Αν μπορούμε να έχουμε την πρώτη θέση, θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι.

Η εθνική παρουσία είναι λίγο υπερτονισμένη και είχαν δίκιο αυτοί που είπαν “θα τα ρίξετε όλα πάνω στη σκηνή;”. Το αποτέλεσμα ήταν να χαθεί λίγο ο Ακύλας, με την υπερβολική χρήση των εφέ. Έχασα τη μπάλα, δεν τον έβλεπα πού είναι».

Για την Αντιγόνη και το “Jalla”, ο Δημήτρης Αρβανίτης απάντησε: «Δεν είναι κάτι ικανοποιητικό. Θα έπρεπε να είχαν προετοιμαστεί πιο καλά. Το βρήκα λίγο τσαπατσούλικο».

