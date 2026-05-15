Προφυλακιστέος ο 47χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας του 33χρονου συγγενή του στη Μεσαρά

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 47χρονος που απολογήθηκε σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου, για την υπόθεση της Μεσαράς και την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 33χρονου συγγενικού του προσώπου.

Η απόφαση ελήφθη μετά από μαραθώνια απολογία ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου, με την υπόθεση να έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του τραυματία, Γιώργος Κοκοσάλης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη, αναφέροντας ότι με την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου αποκαταστάθηκε το δίκαιο.

Η μεταφορά του 47χρονου, όπως έγραψε νωρίτερα το neakriti.gr, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου έγινε μέσα σε κλίμα έντασης. Συγγενείς του 33χρονου, που βρίσκονταν ήδη στον χώρο, αντέδρασαν έντονα όταν τον είδαν να οδηγείται ενώπιον της ανακρίτριας. Η κατάσταση ηλεκτρίστηκε, καθώς μέλη της οικογένειας του τραυματία κινήθηκαν προς το μέρος του, με τους αστυνομικούς να παρεμβαίνουν άμεσα και να αποτρέπουν τα χειρότερα.

Η μεταφορά του 47χρονου νωρίτερα στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου έγινε μέσα σε κλίμα έντασης. Συγγενείς του 33χρονου, που βρίσκονταν ήδη στον χώρο, αντέδρασαν έντονα όταν τον είδαν να οδηγείται ενώπιον της ανακρίτριας. Η κατάσταση ηλεκτρίστηκε, καθώς μέλη της οικογένειας του τραυματία κινήθηκαν προς το μέρος του, με τους αστυνομικούς να παρεμβαίνουν άμεσα και να αποτρέπουν τα χειρότερα.

Η υπόθεση αφορά περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε τη Μεγάλη Τρίτη στο Φουρνοφάραγγο του Δήμου Γόρτυνας. Ο 47χρονος είχε εντοπιστεί και συλληφθεί από αστυνομικούς του ΤΑΕ Μεσαράς, μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του.

Προχθές είχε οδηγηθεί στις δικαστικές Αρχές, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί σήμερα. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση.

Στο επίκεντρο της δικογραφίας βρίσκεται ο σοβαρός τραυματισμός του 33χρονου, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο 47χρονος τον χτύπησε εσκεμμένα με το αυτοκίνητό του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο τραυματίας υπέστη κατάγματα στη λεκάνη και σοβαρό τραυματισμό στο πόδι, με αποτέλεσμα να παραμένει καθηλωμένος στο κρεβάτι.

Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται, ενώ η προφυλάκιση του 47χρονου αποτελεί την πρώτη σημαντική