Δήμος Θέρμης: Από τις 25 Μαΐου ξεκινούν οι αιτήσεις στο Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 2026

Ο Δήμος Θέρμης ανακοινώνει ότι από τις 25 Μαΐου θα ξεκινήσουν για τους ενδιαφερόμενους γονείς οι αιτήσεις του Προγράμματος Καλοκαιρινής Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών για το έτος 2026. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών κατά τη θερινή περίοδο, μέσα από ασφαλείς, οργανωμένες και παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών και θα λειτουργήσει από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 στις εξής δομές:

ΘΕΡΜΗ: 2ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης (Μανδρίτσας 2)

ΒΑΣΙΛΙΚΑ: Κτήριο Πολλαπλών Χρήσεων Δημοτικού Σχολείου Βασιλικών

ΤΡΙΛΟΦΟΣ: 2ο Δημοτικό Σχολείο Τριλόφου (θέση Βλάχος)

ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ: 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ραιδεστού (25ης Μαρτίου 9)

ΤΡΙΑΔΙ: 5ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης – Τριαδίου (Έλλης Λαμπέτη 8)

ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ: Δημοτικό Σχολείο Νέου Ρυσίου

Ειδικά για τη δομή της Θέρμης, το πρόγραμμα θα συνεχιστεί έως και τις 21 Αυγούστου 2026. Παράλληλα, κατά τον μήνα Αύγουστο θα υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας παιδιών από Βασιλικά, Τρίλοφο, Νέα Ραιδεστό, Τριάδι και Νέο Ρύσιο στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης.

Το ωράριο λειτουργίας του προγράμματος είναι από τις 07:30 το πρωί έως τις 15:30 το μεσημέρι, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Η προσέλευση των παιδιών πραγματοποιείται από 07:30 έως 09:00, ενώ παρέχεται η δυνατότητα πρώτης αποχώρησης στις 13:30.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενες μητέρες που είναι κάτοικοι του Δήμου Θέρμης ή εργάζονται αποδεδειγμένα σε υπηρεσίες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Προτεραιότητα δίνεται κάθε χρόνο σε μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες.

Οι αιτήσεις άνεργων μητέρων που κατοικούν στον Δήμο Θέρμης θα εξετάζονται εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις μετά την κάλυψη των παραπάνω κατηγοριών, ενώ αιτήσεις από όμορους δήμους θα γίνονται δεκτές μόνο σε περίπτωση διαθεσιμότητας θέσεων.

Ο Δήμος Θέρμης καλεί τους ενδιαφερόμενους γονείς να υποβάλουν έγκαιρα την αίτησή τους, καθώς μετά τις ειδικές κατηγορίες θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει πρωτοκόλλου εισερχόμενων αιτήσεων, μέχρι την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων ανά δομή.

Το κόστος συμμετοχής διαμορφώνεται στα 15 ευρώ ανά εβδομάδα για ένα παιδί και στα 8 ευρώ ανά παιδί για δύο ή περισσότερα παιδιά της ίδιας οικογένειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του προγράμματος τα παιδιά καταναλώνουν πρωινό γεύμα από 09:00 έως 09:30 και μεσημεριανό γεύμα από 13:30 έως 14:00. Στους χώρους λειτουργίας υπάρχουν ψυγεία για τη συντήρηση τροφίμων και ροφημάτων, ωστόσο δεν υπάρχει δυνατότητα παροχής ή ζεστάματος ζεστού φαγητού.

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών της θερινής περιόδου, συστήνεται τα παιδιά να φορούν ανοιχτόχρωμα ρούχα, καπέλο και αντηλιακό, ενώ για τα μικρότερα παιδιά προτείνεται να υπάρχει επιπλέον αλλαξιά ρούχων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Θέρμης: Ηλεκτρονικές αιτήσεις – Κατάθεση αιτήσεων για το πρόγραμμα καλοκαιρινής Απασχόλησης Παιδιών 2026. Η αίτηση θεωρείται αποδεκτή μόνο μετά την αποστολή επιβεβαιωτικού e-mail από την υπηρεσία. Μόνο τότε οι γονείς θα πρέπει να προχωρήσουν στην πληρωμή μέσω της εφαρμογής Easy Pay του Δήμου Θέρμης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Η αίτηση πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται σε ηλεκτρονική μορφή από:

Βεβαίωση εργασίας της μητέρας

Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΚΟ ή έντυπο Ε1 (3η σελίδα) για απόδειξη κατοικίας

Πρόσφατη ιατρική βεβαίωση παιδίατρου (όχι προγενέστερη του Σεπτεμβρίου 2025) ή πρόσφατο Δελτίο Υγείας, όπου να αναφέρεται ότι το παιδί μπορεί να συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες

Υπεύθυνη δήλωση γονικής συναίνεσης σε περίπτωση παραλαβής του παιδιού από τρίτο πρόσωπο

Η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής Easy Pay, διαθέσιμης στην ιστοσελίδα του Δήμου: Πληρώνω ηλεκτρονικά – Easy Pay. Μετά την ταυτοποίηση μέσω κωδικών TAXISNET, οι γονείς επιλέγουν: «Έκδοση Παραβόλου» → «ΚΔΑΠ». Στην αιτιολογία πληρωμής πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται: πρώτα το ΑΦΜ, το ονοματεπώνυμο του γονέα και σε παρένθεση η ένδειξη «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2026».

Η απόδειξη πληρωμής θα πρέπει να προσκομιστεί υποχρεωτικά κατά την πρώτη ημέρα συμμετοχής του παιδιού στη δομή που έχει επιλεγεί. Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή δεν θα είναι δυνατή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Βάσω Φυτώκα στο τηλέφωνο: 23923 30214